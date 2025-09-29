Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике

Идея перенести на экран «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко возникла практически сразу после выхода книги в 1998 году. Первую попытку предпринял режиссёр Сергей Винокуров в 2000-м.

Однако автор был шокирован, ознакомившись со сценарием. Вместо ожидаемой сказки о вечном противостоянии он увидел мрачную «чернуху», напоминавшую худшие образцы перестроечного кинематографа.

Пока Лукьяненко пребывал в растерянности, права на обе книги цикла неожиданно выкупил телеканал ОРТ. Именно он доверил съёмки Тимуру Бекмамбетову, чей проект в итоге и увидел свет.

Изначально «Дозоры» планировали как четырёхсерийный мини-сериал. Из-за этого съёмки растянулись на три года, ведь весь материал снимали единым блоком. Позже эту гигантскую киноленту «разрезали» на две части, которые и стали известными фильмами.

Критики ругали картины за серьёзные расхождения с книгами Лукьяненко. Однако зрителей это не смутило. Оба «Дозора» побили в российском прокате кассовые сборы «Властелина колец». Причём за рубежом их популярность оказалась ещё выше, чем дома.

Особенно фанаты полюбили яркие находки режиссёра. Например, ту самую жутковатую куклу на тонких паучьих лапках. Кстати, с её появлением в фильме связана отдельная занимательная история.

Кукла Машенька

Ведьмина кукла Машенька передвигалась на жутковатых тонких лапках. Создатели сначала сделали обычную резиновую куклу, а затем оцифровали ее.

Далее начались эксперименты: к виртуальной модели примеряли ноги разных насекомых. В итоге выбор пал на лапки экзотического паука.

После съемок у куклы началась своя собственная звездная жизнь. Режиссер Тимур Бекмамбетов рассказывал, что уникальный предмет в итоге попал в личную коллекцию самого Хидео Кодзимы. Знаменитый японский создатель видеоигр с радостью принял такой необычный «трофей».

Кукла из «Истории игрушек»

Правда, в Сети уже решили, что идею куклы Бекмамбетов все-таки подсмотрел на Западе. Ещё в 1995 году на экраны вышел знаменитый мультфильм «История игрушек».

В нём уже была кукла, удивительно похожая на творение Бекмамбетова — такая же игрушка с длинными паучьими лапками.

Многие уверены, что создатели «Ночного дозора» просто вдохновились этой находкой американских аниматоров, пишет Pikabu.

