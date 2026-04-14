Меню
Русский English
Отмена
Помните эффектную Катю Сергееву из «Полицейской академии 7»? За эти 30 лет она стала только краше

14 апреля 2026 08:27
Кадр из фильма «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» (1994)

Кажется, актриса разгадала секрет молодости.

В 90-е годы комедия «Полицейская академия» пользовалась бешеной популярностью. Первый фильм положил начало целой серии продолжений, которые в итоге превратились в масштабную кинофраншизу. Седьмая часть цикла получила название «Миссия в Москве».

Российским зрителям было особенно интересно увидеть, как голливудские кинематографисты представляют себе жизнь в столице нашей страны. Ключевую роль Екатерины Сергеевой исполнила симпатичная брюнетка. Многие поклонники решили, что это русская актриса, просто малоизвестная у себя на родине.

Однако на самом деле в кадре появилась британка Клэр Форлани. На тот момент 23-летней артистке пока не приходилось хвастаться обширной фильмографией. Но в дальнейшем режиссёры стали доверять ей и главные роли — в таких лентах, как «Элементы», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Во имя короля».

Суперзвездой Форлани так и не стала, хотя продолжает сниматься по сей день. Удивительно, но она почти не изменилась внешне за все прошедшие годы — будто раскрыла тайну вечной молодости.

Кадр из сериала «Домина»

В разное время актрису связывали романы с Брэдом Питтом, Джоном Кьюсаком, Киану Ривзом и многими другими знаменитыми коллегами. Последние 19 лет она счастлива в браке с актёром Дугреем Скоттом, что тоже можно считать немалым достижением в мире голливудских отношений.

Фото: Кадры из сериала «Домина», фильма «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» (1994)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше