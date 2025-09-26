Меню
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных

26 сентября 2025 13:46
Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Фильм подарил десятки фраз, ставших афоризмами — проверьте, насколько точно вы помните слова героев.

«Москва слезам не верит» — фильм, который знают все. Его показывали десятки раз по телевидению, он получил «Оскар» и давно стал больше, чем просто кино. В нём есть что-то такое, что объединяет поколения: кто-то помнит его премьеру, кто-то впервые посмотрел уже в эпоху цифровых сервисов. Но цитаты оттуда знакомы каждому.

Эта история о трёх подругах, мечтах, разочарованиях и упорстве подарила нам фразы, которые ушли в народ и стали афоризмами. Ими бросаются в быту, повторяют на кухнях и в офисах, их подхватывают в разговоре даже те, кто толком не смотрел фильм. Актеры вроде бы играли свои роли, но на самом деле закрепили за героями реплики, которые живут отдельной жизнью.

Парадокс в том, что мы часто уверены: да, конечно, знаем все эти фразы. Но стоит проверить себя — и вдруг понимаешь, что память подводит. Слова чуть искажаются, смысл меняется, а сила реплики уже не та.

Поэтому мы придумали тест: пять культовых цитат, в которых пропущено одно ключевое слово. И только настоящие поклонники фильма смогут пройти его без ошибок. Проверим?

А вот еще сложный тест для рожденных в СССР: угадайте советский фильм с Валентиной Талызиной по реплике ее героини. Ранее портал «Киноафиша» писал, как Валентина Талызина стала главным примером для внучки. А в этом тесте можно попробовать продолжить цитату из советского кино.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
