Половина пути пройдена: сколько серий во 2 сезоне «Лихих» и когда выйдет финал криминальной драмы Быкова

10 октября 2025 12:48
Кадр из сериала «Лихие»

Обещаем, что до конца октября вы точно узнаете, чем все закончилось.

Второй сезон сериала «Лихие» уже в разгаре: четыре серии позади, впереди — финальные эпизоды, где все долги придётся отдавать с процентами. Юрий Быков снова показывает, что русская драма может быть мощной без громких лозунгов.

Каждая серия — это не просто история о преступлениях, а разбор того, что остаётся от человека, если мир вокруг давно перешёл грань.

Главный вопрос зрителей — сколько серий во втором сезоне и когда ждать финал?

Всего в новом сезоне восемь эпизодов. Выходят они еженедельно, по четвергам, начиная с 11 сентября и до 30 октября 2025 года. То есть впереди — четыре серии, где ставки вырастут до предела.

Продолжение стало логичным развитием первой главы. Женя Лиховцев (Евгений Ткачук) окончательно выбирает сторону — не закона, а совести. Его отец Павел (Артём Быстров) возвращается, чтобы исправить собственные ошибки, но слишком поздно: круг насилия уже замкнулся. Всё снято в узнаваемом стиле Быкова — серый свет, глухие улицы, люди, в которых больше боли, чем злости.

Серия

Дата выхода

Событие

5

9 октября 2025

Женя идёт против «Общака»

6

16 октября 2025

Гибель союзника и перелом в сюжете

7

23 октября 2025

Разоблачение предателя

8

30 октября 2025

Финал. Расплата и новая власть

«Лихие» не играют на ностальгии по 90-м — это история о том, как даже сильные ломаются, если слишком долго жить в мире, где правда стоит дешевле, чем пуля.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест на знание 1 сезона сериала.

Фото: Кадр из сериала «Лихие»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
