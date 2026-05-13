Полотенца станут пушистыми и мягкими как в отеле: вот что нужно добавить во время стирки вместо кондиционера

Кондиционер для белья здесь не поможет — он только вредит. Рассказываем, что советуют эксперты по стирке.

Когда любимое полотенце перестаёт радовать мягкостью и превращается в жёсткую тряпочку, рука сама тянется к мусорному ведру. Не спешите! Вернуть пушистость вполне реально — причём способ окажется гораздо проще и дешевле, чем вы думаете.

Почему полотенца становятся жёсткими

Эксперт по стирке Решель Баланзат объясняет: со временем в волокнах накапливаются остатки моющих средств, минералы из воды, а также отмершие клетки кожи и себум. «Загрязнения делают петельки колючими, цвет — тусклым, и снижают способность полотенец поглощать воду», — говорит она.

И вот здесь многие из нас совершают одну и ту же ошибку. Увидев жёсткое полотенце, мы инстинктивно льём побольше кондиционера для белья. Кажется, что уж он-то точно вернёт мягкость.

Но Решель признаётся: «Я сама именно так и поступила и получила результат, противоположный нужному. Вместо того, чтобы смягчить полотенце, кондиционер создаёт воскообразную плёнку, которая, хотя и делает волокна гладкими, блокирует впитываемость и запечатывает загрязнения внутри». Знакомая история, правда?

Что советуют профессионалы

Алисия Соколовски, руководитель клининговой компании, раскрывает секрет, который используют профессионалы. Вам понадобится всего один ингредиент — обычный столовый уксус.

Вот пошаговая инструкция:

Постирайте полотенца в горячей воде без порошка и кондиционера, добавив от половины до одного стакана уксуса. Количество зависит от загрузки барабана. Уксус удалит остатки моющих средств и минералов, которые и делают ткань жёсткой. Сразу после этого постирайте полотенца снова — на этот раз с обычным гелем или порошком. Но добавьте их примерно в два раза меньше, чем рекомендует производитель. Перед тем как развесить или отправить полотенца в сушильную машину, обязательно встряхните каждое — это взбивает волокна и возвращает им объём. Если пользуетесь сушильной машиной, выставляйте среднюю температуру. Высокая может повредить волокна. А чтобы придать полотенцам ещё больше пышности, бросьте в барабан несколько шерстяных шариков для сушки.

Как часто это делать

Повторяйте этот метод каждые три-четыре стирки — и ваши полотенца всегда будут мягкими, пушистыми и безупречно чистыми, как в пятизвёздочном отеле. Просто, дёшево и никакой магии.