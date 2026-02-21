«Полная совместимость» заняла 2 строчку, «Добрый доктор» — 5: какой сериал стал самым популярным с 16 по 21 февраля на PREMIER

На этой неделе зрители PREMIER выбирали разное: от «Полной совместимости» и «За закрытыми глазами» до «Менталистки» и «Реальных пацанов». В десятке оказались и «Постучись в мою дверь 2», и «Тело хранители», и «Добрый доктор».

Но неожиданным лидером оказалась «Госзащита». Проект занял первую строчку — и это тот случай, когда формально комедийная история зацепила серьезной подкладкой.

«Госзащита» — история бизнесмена Романа Соколова, который становится фигурантом дела о мошенничестве. Чтобы избежать тюрьмы, он идет на сделку со следствием.

Партнер отправляется в СИЗО, а сам Роман попадает в программу защиты свидетелей. Его вместе с дочерью Алисой переселяют в Благовещенск и превращают в «Романа Хомякова» — тихого сотрудника архива. Их быт курируют оперативники Света и Гриша.

Главные роли исполнили Владимир Сычев, Елизавета Бугулова, Зоя Бербер, Денис Власенко, Григорий Калинкин и Александрина Олексюк. Режиссер — Андрей Шавкеро.

Сюжет строится не только на комичных ситуациях вроде родительского комитета и внезапных «родственников», но и на серьезных темах: предательство, ответственность, конфликт отцов и детей, попытка искупить ошибки. Герои постоянно сталкиваются друг с другом и с собой, и за иронией постепенно проступает драма.

Похоже, зрителям оказалось ближе именно это сочетание — легкой формы и непростого содержания. Именно поэтому «Госзащита» и вышла в лидеры недели.