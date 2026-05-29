Покорили не только Европу — дошли даже до Кореи: 3 российских сериала, получившие адаптации за границей

29 мая 2026 10:00
Кадр из сериала «Кухня»

Сюжет оказался близок даже иностранцам.

Российские сериалы редко выходят за пределы родной страны, но те, что сумели — действительно заслужили внимание. Их сюжеты оказались универсальны: понятные без перевода, близкие любой культуре.

От семейной комедии до криминальной драмы — наши истории неожиданно «вписались» в другие страны и нашли там новых героев, языки и реалии. Вот три примера, где российская идея оказалась по-настоящему экспортной.

«Папины дочки» (2007 – наше время)

Семейная комедия, с которой выросло целое поколение, оказалась понятна не только нам. История психотерапевта Сергея Васнецова, оставшегося с пятью дочерьми после ухода жены, — почти эталон формулы «смех сквозь хаос».

За рубежом эту историю быстро подхватили: в Германии сериал адаптировали под названием «Ein Haus voller Töchter» — «Полный дом дочек». Сценарий почти не изменился — просто добавили немецкие бытовые детали и местный юмор.

«Мажор» (2014 – 2022)

Кадр из сериала «Мажор»

История о сыне олигарха, вынужденном пройти путь от избалованного мажора до офицера полиции, оказалась гораздо глубже, чем могла показаться на старте. Соколовский — типичный золотой мальчик, который впервые сталкивается с настоящей болью, когда теряет мать. Из праздной жизни он попадает в суровую реальность — и впервые становится человеком.

Сюжет о взрослении через ответственность оказался универсальным. В Южной Корее сериал пересняли под названием «Flex x Cop», в США — как «Silver Spoon», а в Германии и Польше сделали локальные адаптации. При этом центральная идея осталась прежней: богатство — не спасение, а испытание.

«Кухня» (2012–наше время)

Если вы когда-нибудь мечтали увидеть французский ресторан глазами русского повара — вот он, сериал, который это сделал. «Кухня» стала хитом не только у нас: харизматичный шеф Баринов, неунывающий новичок Максим Лавров и Денис Нагиев в роли самого себя — всё это превратилось в один из самых успешных телебрендов последних лет.

История молодого повара, попавшего в элитный ресторан и оказавшегося между интригами, романами и бесконечными заказами, покорила сразу несколько стран. Грузия, Польша, Словакия, Португалия, Хорватия, Эстония и Греция сняли собственные версии, каждая со своей атмосферой и акцентом.

Российские истории всё чаще путешествуют по миру. И чем дальше они идут, тем отчётливее видно: наши герои понятны не потому, что русские, а потому что живые.

Фото: Кадр из сериала «Кухня»
Анастасия Луковникова
