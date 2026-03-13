Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)

Сериал «Шеф» снова оказался в центре обсуждений. Команда проекта показала видео прямо со съемочной площадки восьмого сезона, и поклонники сразу оживились.

Закулисье работы, техника, актеры между дублями — все это зрители давно просили показать. Но главный вопрос, который моментально появился в комментариях, оказался совсем простым: сколько серий уже успели снять?

Что отвечают зрители

Создатели предложили подписчикам угадать количество готовых эпизодов. Ответы посыпались буквально сразу. Одни зрители предполагают, что уже снято около 10 серий, другие уверены, что работа продвинулась дальше и называют цифры 12, 15 или даже 16 эпизодов.

Такие обсуждения неудивительны. «Шеф» остается одним из самых долгих криминальных проектов НТВ. Сериал выходит с 2012 года, за это время зрители увидели 7 сезонов и 178 серий. Каждая серия длится примерно от 45 до 55 минут.

Что известно о восьмом сезоне

Продолжение официально выйдет в 2026 году. Новый сезон станет одним из самых больших за всю историю проекта — запланировано около 30 серий. Главную роль снова исполнит Андрей Чубченко, который играет полковника полиции Виктора Расторгуева.

Точная дата премьеры пока держится в секрете. Зрители надеются, что она станет известна ближе к релизу. Пока же поклонникам остается только обсуждать кадры со съемочной площадки и гадать, сколько серий уже готово.