Пока ждала «Первый отдел», не отрываясь смотрела эти 3 сериала — сюжет такой же интересный и есть герои не хуже Брагина

Есть проекты, чтобы вечером не было скучно.

Рассказываем, что стоит посмотреть, если после «Первого отдела», делать нечего.

В 2018 году Евгений Цыганов, Павел Табаков, Александра Ребенок, Александр Робак, Андрей Смоляков и Виктор Хориняк снялись в сериале «Мертвое море». Такой состав уже говорит о необходимости просмотра, если пропустили.

Собственник прибыльных урановых рудников Юрий Кобрин владееет практически всем в шахтерском городке Чангадан. Казалось бы, ничто не способно поколебать его прочное положение. Однако, идиллия рушится, когда его дочь обнаруживают убитой. Все указывает на то, что девушка стала жертвой зловещего ритуала. Охваченный горем и жаждой мести, Кобрин приглашает из Москвы известного детектива Максима Покровского. Прибыв в Чангадан, последний сталкивается с реальностью, которая переворачивает его привычные представления о методах следствия. Ему предстоит распутать сложный узел, в котором завязаны все.

«Ворона», рейтинг по «Кинопоиску» 7,2

В этом сериале 2 сезона по 12 серий. В проекте играет Елизавета Боярская в совсем непривычной для себя роли.

Боярская играет Анну Воронцову, за которой в следственном комитете закрепилось прозвище Ворона. Следователь упорно сопротивлялась открытию дела об исчезновении известного фотохудожника из мира богемы на протяжении целых трех недель. Трагическая случайность приводит к тому, что этот человек погибает. Мучимая угрызениями совести, Анна решает во что бы то ни стало докопаться до истины и расследовать это дело до конца, считая это своим долгом.

«Трасса», рейтинг по «Кинопоиску» 8

В 2024 году вышла детективная история с блестящим актерским составом. Кроме Карины Разумовской в главной роли, в сериале снялись Александр Ильин мл. и Анна Михалкова.

В центре сюжета находится женщина Светлана, стремящаяся разыскать свою приемную дочь. Девушка отправилась на встречу со своими биологическими родителями, но внезапно исчезла. Параллельно с этим в тихом курортном городке происходит страшное: тринадцатилетняя девочка хладнокровно расстреливает своих родных, когда те спят, а затем совершает попытку суицида. На звуки выстрелов прибегает сосед, который успевает спасти девочку от петли. Руководитель местной полиции поручает расследование этого шокирующего преступления опытному следователю Эльвире Бараевой. Эльвире предстоит раскрыть сложную связь между этим трагическим случаем, Светланой и ее пропавшей приемной Кирой.