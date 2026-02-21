Меню
Пока обсуждали новинки, мимо прошел сериал «Станция Одиннадцать» — один из самых сильных фантастических триллеров последних лет

21 февраля 2026 15:42
Кадр из сериала «Станция Одиннадцать»

Эту киноленту о конце света вы могли не заметить, а зря.

Пока все обсуждают громкие премьеры и свежие хиты, мимо многих тихо прошел один из самых необычных фантастических триллеров последних лет — «Станция Одиннадцать».

Сериал снят по одноименному роману Эмили Сент-Джон Мандел и на первый взгляд кажется классической историей о мире после катастрофы. Вирус гриппа уничтожает большую часть человечества, города пустеют, привычная жизнь обрывается за считаные недели. Звучит знакомо.

Однако уже в первых сериях становится ясно: это не история о выживании в руинах. Здесь нет гонки за консервами и стрельбы за последний канистр бензина. В центре — память, искусство и попытка сохранить себя, когда мир развалился.

Сюжет скачет между «до» и «после», соединяя прошлое и будущее через Кирстен. Ее играет Маккензи Дэвис, и именно через ее фрагментарные воспоминания постепенно складывается картина происходящего. Рядом появляется герой в исполнении Гаэля Гарсиа Берналя — его линия добавляет истории тепла и человеческой уязвимости.

Проект заказали HBO Max еще в 2019 году, премьера состоялась в декабре 2021-го, а книга вышла в 2014-м. За это время тема конца света перестала быть фантазией и стала почти документальной, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд»

Возможно, именно поэтому «Станция Одиннадцать» смотрится иначе — как тихий, но очень точный разговор о том, что остается, когда исчезает привычный мир.

Фото: Кадр из сериала «Станция Одиннадцать»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
