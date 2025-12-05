Меню
Пока Netflix молчит, книги рассказывают правду: 5 романов «Очень странных дел», которые раскрывают то, что сериал прятал годами

5 декабря 2025 09:54
Кадр из сериала «Очень странные дела»

И еще несколько рекомендаций для тех, кому нравится все такое жуткое и мистическое.

Вскоре после премьеры «Очень странных дел» мир будто щёлкнули по выключателю — и вся планета погрузилась в дух Хокинса. Сериал вырос в целую медиа-вселенную, где книги и графические романы не просто дополняют историю, а расширяют её так, что фанаты получают ответы на вопросы, которых в шоу даже не успевают задать.

Приквелы до первого сезона

Первым в книжной линейке вышел роман «Подозрительные умы» Гвенды Бонд. Это история о Терри Айвс — студентке, которая случайно выходит на след эксперимента MKULTRA в Хокинсе.

Именно здесь прячется связь с Одиннадцатой, ведь Терри — её биологическая мать. Роман раскрывает лабораторию Бреннера с другой стороны: холод, контроль и дети, превращённые в оружие.

Тайны Хоппера

В книге Адама Кристофера «Тьма на краю города» мы видим Хоппера до того, как он стал шерифом Хокинса. Одиннадцатая находит коробку «New York», и Хоппер, как ни странно, соглашается рассказать ей — и нам — о своих расследованиях, перестрелках и личных демонах большого города.

Кто такие Макс, Робин и Лукас до событий сериала

  • Бренна Йованофф в «Беглянке Макс» показывает, как девочка переживала переезд, драки с Билли и первое знакомство со странным Хокинсом.
  • А в романе «Бунтарка Робин» раскрывается, почему Робин такая — саркастичная, яркая и будто чужая в школе.
  • «Лукас на связи» Суи Дэвис — ещё один взгляд внутрь подростковой боли: Лукас учится бороться не только с монстрами, но и с тем, кем его видят сверстники.

Графические романы и комиксы

Если хочется визуала — выбирайте комиксы. «ШЕСТЬ», «Другая сторона», «В огонь», «Лагерь науки» — они дополняют сериал самостоятельными хоррор-историями. Одноразовые выпуски вроде «Летнего спецвыпуска» или «Хэллоуинского» — быстрый способ снова прыгнуть в Изнанку, пишет источник.

А что читать дальше?

Поклонникам атмосферы «Очень странных дел» зайдут Кинг и Лавкрафт: «Оно», «Чужак», «Зов Ктулху». Та же тревога, тот же холодок по спине — и тот же эффект: закрываешь книгу и оглядываешься, не мелькнул ли демогоргон за спиной.

Эта книжная вселенная — не добавка к сериалу, а полноценное расширение, в котором Хокинс продолжает жить, даже когда Netflix делает паузу.

Также прочитайте: Тут не только «Очень странные дела» и «Аркейн»: собрали 10 фантастических сериалов Netflix с рейтингом выше 7.9

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
