Пока другие режут оливье, героиня Снаткиной в 3 серии «Детей перемен» готовит луковый пирог — и выглядит это куда эффектнее (рецепт)

Если вы все еще ломаете голову, чем удивить гостей на Новый год, а сериалы для вас такой же обязательный ритуал, как шампанское, вот идеальная идея.
В третьей серии «Детей перемен» героиня Анны Снаткиной ставит на стол не салат с майонезом, а французский луковый пирог. И это тот случай, когда одно блюдо звучит громче целого застолья.
Ее Марина — та самая богемная мама, которая знает: чтобы произвести впечатление, не нужно десять тарелок. Достаточно одной, но с характером. Нежное рассыпчатое тесто, сладковатый карамелизированный лук, теплые сливки, сыр и мускатный орех создают вкус, который ощущается как уютный вечер под сериал — медленно, глубоко и очень красиво.
Такой пирог легко становится главным героем стола. Он выглядит элегантно, пахнет Францией и не перегружает желудок. Его удобно резать, подавать, сочетать с бокалом вина или игристого. И, что важно, он отлично подходит не только для праздника, но и для любого вечера, когда хочется чего-то «не как всегда».
Если вы хотите встретить Новый год не под очередной тазик оливье, а с атмосферой хорошего сериала и красивой кухни — берите этот рецепт. Он уже проверен телевизионной богемой.
Ингредиенты
Для теста
- Мука — 250 г
- Сливочное масло (холодное) — 120 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Холодная вода — 2–3 ст. л.
Для начинки
- Репчатый лук — 4 крупных луковицы
- Сливочное масло — 30 г
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Бальзамический уксус — 1 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Черный перец — по вкусу
Для заливки
- Яйца — 3 шт.
- Сливки 20–30% — 150 мл
- Твердый сыр — 100 г
- Щепотка мускатного ореха
Если вы ищете рецепт, который выглядит как жест, а не как обязанность, — луковый пирог Анны Снаткиной идеально подходит. Такой подают не просто к ужину, а к настроению. И оно у него, поверьте, очень новогоднее, пишет «Онлайн-кинотеатр Wink».
