Пока другие режут оливье, героиня Снаткиной в 3 серии «Детей перемен» готовит луковый пирог — и выглядит это куда эффектнее (рецепт)

Если вы все еще ломаете голову, чем удивить гостей на Новый год, а сериалы для вас такой же обязательный ритуал, как шампанское, вот идеальная идея.

В третьей серии «Детей перемен» героиня Анны Снаткиной ставит на стол не салат с майонезом, а французский луковый пирог. И это тот случай, когда одно блюдо звучит громче целого застолья.

Ее Марина — та самая богемная мама, которая знает: чтобы произвести впечатление, не нужно десять тарелок. Достаточно одной, но с характером. Нежное рассыпчатое тесто, сладковатый карамелизированный лук, теплые сливки, сыр и мускатный орех создают вкус, который ощущается как уютный вечер под сериал — медленно, глубоко и очень красиво.

Такой пирог легко становится главным героем стола. Он выглядит элегантно, пахнет Францией и не перегружает желудок. Его удобно резать, подавать, сочетать с бокалом вина или игристого. И, что важно, он отлично подходит не только для праздника, но и для любого вечера, когда хочется чего-то «не как всегда».

Если вы хотите встретить Новый год не под очередной тазик оливье, а с атмосферой хорошего сериала и красивой кухни — берите этот рецепт. Он уже проверен телевизионной богемой.

Ингредиенты

Для теста

Мука — 250 г

Сливочное масло (холодное) — 120 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Холодная вода — 2–3 ст. л.

Для начинки

Репчатый лук — 4 крупных луковицы

Сливочное масло — 30 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Бальзамический уксус — 1 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Черный перец — по вкусу

Для заливки

Яйца — 3 шт.

Сливки 20–30% — 150 мл

Твердый сыр — 100 г

Щепотка мускатного ореха

Если вы ищете рецепт, который выглядит как жест, а не как обязанность, — луковый пирог Анны Снаткиной идеально подходит. Такой подают не просто к ужину, а к настроению. И оно у него, поверьте, очень новогоднее

