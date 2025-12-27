Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пока другие режут оливье, героиня Снаткиной в 3 серии «Детей перемен» готовит луковый пирог — и выглядит это куда эффектнее (рецепт)

Пока другие режут оливье, героиня Снаткиной в 3 серии «Детей перемен» готовит луковый пирог — и выглядит это куда эффектнее (рецепт)

27 декабря 2025 14:44
Кадр из сериала «Дети перемен»

Идеальное блюдо на Новый год. И очень необычное.

Если вы все еще ломаете голову, чем удивить гостей на Новый год, а сериалы для вас такой же обязательный ритуал, как шампанское, вот идеальная идея.

В третьей серии «Детей перемен» героиня Анны Снаткиной ставит на стол не салат с майонезом, а французский луковый пирог. И это тот случай, когда одно блюдо звучит громче целого застолья.

Ее Марина — та самая богемная мама, которая знает: чтобы произвести впечатление, не нужно десять тарелок. Достаточно одной, но с характером. Нежное рассыпчатое тесто, сладковатый карамелизированный лук, теплые сливки, сыр и мускатный орех создают вкус, который ощущается как уютный вечер под сериал — медленно, глубоко и очень красиво.

Такой пирог легко становится главным героем стола. Он выглядит элегантно, пахнет Францией и не перегружает желудок. Его удобно резать, подавать, сочетать с бокалом вина или игристого. И, что важно, он отлично подходит не только для праздника, но и для любого вечера, когда хочется чего-то «не как всегда».

Если вы хотите встретить Новый год не под очередной тазик оливье, а с атмосферой хорошего сериала и красивой кухни — берите этот рецепт. Он уже проверен телевизионной богемой.

Ингредиенты

Для теста

  • Мука — 250 г
  • Сливочное масло (холодное) — 120 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Холодная вода — 2–3 ст. л.

Для начинки

  • Репчатый лук — 4 крупных луковицы
  • Сливочное масло — 30 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Бальзамический уксус — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Черный перец — по вкусу

Для заливки

  • Яйца — 3 шт.
  • Сливки 20–30% — 150 мл
  • Твердый сыр — 100 г
  • Щепотка мускатного ореха

Если вы ищете рецепт, который выглядит как жест, а не как обязанность, — луковый пирог Анны Снаткиной идеально подходит. Такой подают не просто к ужину, а к настроению. И оно у него, поверьте, очень новогоднее, пишет «Онлайн-кинотеатр Wink».

Читайте также: В «Иван Васильевиче» царь закусывал водку этими бутербродами со шпротами: рецепт простой и знакомый всем зрителями

Фото: Кадр из сериала «Дети перемен»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Аутсорс» стал лучшим сериалом 2025 года и подарил нам не только Волкова, но и странно уютный салат с кальмарами: Калимулин уплетал за обе щеки «Аутсорс» стал лучшим сериалом 2025 года и подарил нам не только Волкова, но и странно уютный салат с кальмарами: Калимулин уплетал за обе щеки Читать дальше 27 декабря 2025
156 млн просмотров, отсылки к «Операции Ы», «Белому солнцу пустыни» и не только: 75-я серия «Маши и Медведя» стала пропуском в мир советских комедий 156 млн просмотров, отсылки к «Операции Ы», «Белому солнцу пустыни» и не только: 75-я серия «Маши и Медведя» стала пропуском в мир советских комедий Читать дальше 27 декабря 2025
Этот сериал НТВ должен был показать в 2026 году, но премьеру перенесли на конец 2025: все 8 серий выйдут за два дня Этот сериал НТВ должен был показать в 2026 году, но премьеру перенесли на конец 2025: все 8 серий выйдут за два дня Читать дальше 26 декабря 2025
Второй сезон «Ландышей» выйдет 1 января, но для фанатов приготовили особый сюрприз – вот что ждет зрителей 31 декабря Второй сезон «Ландышей» выйдет 1 января, но для фанатов приготовили особый сюрприз – вот что ждет зрителей 31 декабря Читать дальше 26 декабря 2025
Еще до «Открытого брака» Васильев играл неверного мужа: этот сериал многие пропустили, а зря — его считают бриллиантом Еще до «Открытого брака» Васильев играл неверного мужа: этот сериал многие пропустили, а зря — его считают бриллиантом Читать дальше 25 декабря 2025
Поплавская призвала игнорировать «Химкинских ведем» с Муцениеце: «Берегите себя и своих близких от этого мрака» Поплавская призвала игнорировать «Химкинских ведем» с Муцениеце: «Берегите себя и своих близких от этого мрака» Читать дальше 25 декабря 2025
Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты Читать дальше 24 декабря 2025
Русские «Одни из нас», но без Паскаля, а с бородатым Шведовым: «Резервация» напугает зрителей до чертиков Русские «Одни из нас», но без Паскаля, а с бородатым Шведовым: «Резервация» напугает зрителей до чертиков Читать дальше 24 декабря 2025
Что смотреть про Шилова после «Ментовских войн»: вся хронология франшизы со спин-оффами Что смотреть про Шилова после «Ментовских войн»: вся хронология франшизы со спин-оффами Читать дальше 24 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше