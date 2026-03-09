Почти месяц в прокате: что на самом деле зрители думают о фэнтэзи-фильме «Король и шут. Навсегда»

Новый фильм Рустама Мосафира «Король и Шут. Навсегда», вышедший в прокат как полнометражное продолжение одноименного сериала 2023 года, вызвал у зрителей заметное разделение мнений. Режиссер перенёс действие полностью в мир песен группы «Король и Шут», где герои рискуют потерять своё существование из‑за угрозы со стороны Некроманта в исполнении Ильи Гришина. По сюжету Михаил «Горшок» Горшенев — в фильме его вновь сыграл Константин Плотников — похищает Андрея «Князя» Князева в исполнении Влада Коноплева из реальной жизни, и оба персонажа становятся на оборону созданных ими сказок.

Картину многие восприняли как логическое продолжение фантасмагории сериала, в которой фантазийные элементы перекликались с биографическими мотивами музыкантов, но мнения зрителей разделились. Одна часть аудитории сочла, что фильм уступает сериалу по ясности сюжета и выглядит местами сумбурно, в то время как фанаты коллектива оценили уровни абсурда и внутренние отсылки как сознательный художественный ход, рассчитанный прежде всего на почитателей группы.

Кинокритики и зрители продолжают обсуждать, кому адресована картина: экспертная часть аудитории видит в ней эксперимент с формой и нарративом, другие считают, что фильм ориентирован прежде всего на стойких поклонников коллектива и тех, кто знаком с оригинальными композициями и героями песен. Мы делился с вами мнением зрителей: