Почти месяц в прокате: что на самом деле зрители думают о фэнтэзи-фильме «Король и шут. Навсегда»

Почти месяц в прокате: что на самом деле зрители думают о фэнтэзи-фильме «Король и шут. Навсегда»

9 марта 2026 20:04
Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Картину ждали очень долго. 

Новый фильм Рустама Мосафира «Король и Шут. Навсегда», вышедший в прокат как полнометражное продолжение одноименного сериала 2023 года, вызвал у зрителей заметное разделение мнений. Режиссер перенёс действие полностью в мир песен группы «Король и Шут», где герои рискуют потерять своё существование из‑за угрозы со стороны Некроманта в исполнении Ильи Гришина. По сюжету Михаил «Горшок» Горшенев — в фильме его вновь сыграл Константин Плотников — похищает Андрея «Князя» Князева в исполнении Влада Коноплева из реальной жизни, и оба персонажа становятся на оборону созданных ими сказок.

Картину многие восприняли как логическое продолжение фантасмагории сериала, в которой фантазийные элементы перекликались с биографическими мотивами музыкантов, но мнения зрителей разделились. Одна часть аудитории сочла, что фильм уступает сериалу по ясности сюжета и выглядит местами сумбурно, в то время как фанаты коллектива оценили уровни абсурда и внутренние отсылки как сознательный художественный ход, рассчитанный прежде всего на почитателей группы.

Кинокритики и зрители продолжают обсуждать, кому адресована картина: экспертная часть аудитории видит в ней эксперимент с формой и нарративом, другие считают, что фильм ориентирован прежде всего на стойких поклонников коллектива и тех, кто знаком с оригинальными композициями и героями песен. Мы делился с вами мнением зрителей:

«Фильм понравился! Его стоит посмотреть на большом экране. Больше всего впечатлило исполнение ролей Горшка, Кочерыжки и Некроманта. Я не любитель голливудского кино и вообще не вижу смысла в сравнении с какими-то там "шедеврами". Из недостатков: мне не хватило песен группы, действительно было бы здорово обыграть их в сюжете фильма»

«Достаточно абсурдное произведение с романтическим сюжетом для однократного просмотра. Как по мне, можно было взять больше песен и хоть как-то вплести их в сюжет»

«Зачем. Сняли фильм о реальных событиях группы и хватит. Что за бред»

Фото: Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
