Киноафиша Статьи Почему звезда «Великолепного века» жалеет о съемках в сериале: на Узерли лежит «проклятие Хюррем»?

12 января 2026 07:29
Кадр из сериала «Великолепный век»

Актрису постоянно испытывает судьба.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли прославилась на весь мир, сыграв Хюррем в легендарном сериале «Великолепный век». Однако её личное отношение к этой роли оказалось совсем не радужным.

Как выяснилось, сама звезда не только не рада своему триумфу, но даже искренне сожалеет об участии в проекте.

Последствия «Великолепного века»

Инсайдеры рассказывают, что Узерли будто на себе испытала «проклятие Великолепного века». Как и Хюррем, ей пришлось пройти через множество испытаний.

Съёмочный график был крайне изматывающим, рабочие смены занимали почти всё время. На личную жизнь и отдых просто не оставалось сил.

Потеряв психологическую опору и скучая по близким, актриса начала отношения с бизнесменом Джаном Атешем, у которого уже тогда была репутация авантюриста.

Он вскоре оставил её одну, узнав о беременности. Этот предательство сильно подкосило Узерли. Она погрузилась в депрессию, покинула сериал и вернулась в Германию, оборвав многие связи.

Позже у неё родилась дочь Лара. Судьба отца девочки сложилась печально — его обвинили в мошенничестве.

Спустя годы у Мерьем появилась вторая дочь, Лили. Но официально актриса так и не связала себя узами брака.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Мерьем Узерли сейчас

Сегодня Мерьем Узерли полностью сосредоточена на своих детях и работе. Её можно часто видеть на различных мероприятиях в России — от фестивалей до творческих встреч. По словам организаторов, за такие визиты она получает весьма солидные гонорары, от 5 до 25 млн рублей.

Актриса старается дистанцироваться от роли, которая её прославила. Она изменила свой стиль и внешность при помощи косметологических процедур. А еще Узерли принципиально отказывается от участия в любых новых исторических или костюмных проектах, желая оставить образ Хюррем в прошлом.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
