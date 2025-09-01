Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Жади вышла замуж за Зейна в «Клоне»? Истинная причина, которая изменила судьбы всех

Почему Жади вышла замуж за Зейна в «Клоне»? Истинная причина, которая изменила судьбы всех

1 сентября 2025 13:46
Кадр из сериала «Клон»

Любви там точно не было, тогда что заставило девушку пойти под венец?

Бразильская теленовелла «Клон» вышла 25 лет назад, но до сих пор остаётся культовой. Переплетение разных культур, семейные драмы и вечная борьба за любовь сделали её одной из самых обсуждаемых в мире. Но больше всего зрителей озадачила свадьба Жади с Зейном — решение, которое кажется нелогичным, если не знать важные детали.

Саид и план, который всё изменил

Саид обожал Жади, прощал ей многое и ради неё жертвовал своей гордостью. Но когда она снова нарушила уговор, встречаясь с Лукасом после развода, Саид разозлился. В отместку он запретил Жади видеться с дочерью Хадижей и решил жениться на ней повторно.

Однако исламские традиции не позволяли Саиду просто так вернуть бывшую жену. По закону Жади должна была выйти замуж за другого мужчину, который после первой брачной ночи обязан развестись с ней. Так в её жизни появился Зейн — давний знакомый семьи, весельчак и ловелас.

Кадр из сериала «Клон»

Почему именно Зейн

Саид считал, что Зейн — идеальный кандидат для фиктивного брака: знакомый, надёжный и не влюбится. Но он ошибся. Новый супруг оказался очарован Жади и вовсе не собирался быстро расставаться. К тому же сама Жади не горела желанием возвращаться к Саиду.

Всё осложнилось, когда женщина решила сбежать с Лукасом прямо в первую брачную ночь, но план провалился. Перед угрозой потерять дочь навсегда Жади согласилась на развод с Зейном и вернулась к Саиду, хотя сделала это против собственной воли.

Цена возвращения

Зейн оказался втянут в чужую драму и страдал не меньше остальных. Саид тоже осознал, что его план дал трещину: вернуть Жади оказалось куда сложнее, чем он думал. Фиктивное замужество изменило судьбы всех троих и стало одной из самых напряжённых линий в «Клоне».

Писали также: Об этом говорили в «Клоне», но запомнили единицы: что значит имя Жади.

Фото: Кадр из сериала «Клон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли 199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли Читать дальше 27 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Включите еще раз «Аутсорс» — и увидите: эти 5 скрытых приемов меняют весь смысл сериала Включите еще раз «Аутсорс» — и увидите: эти 5 скрытых приемов меняют весь смысл сериала Читать дальше 27 сентября 2025
Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Читать дальше 27 сентября 2025
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы «Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы Читать дальше 26 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку? «Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку? Читать дальше 26 сентября 2025
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше