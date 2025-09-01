Почему Жади вышла замуж за Зейна в «Клоне»? Истинная причина, которая изменила судьбы всех

Любви там точно не было, тогда что заставило девушку пойти под венец?

Бразильская теленовелла «Клон» вышла 25 лет назад, но до сих пор остаётся культовой. Переплетение разных культур, семейные драмы и вечная борьба за любовь сделали её одной из самых обсуждаемых в мире. Но больше всего зрителей озадачила свадьба Жади с Зейном — решение, которое кажется нелогичным, если не знать важные детали.

Саид и план, который всё изменил

Саид обожал Жади, прощал ей многое и ради неё жертвовал своей гордостью. Но когда она снова нарушила уговор, встречаясь с Лукасом после развода, Саид разозлился. В отместку он запретил Жади видеться с дочерью Хадижей и решил жениться на ней повторно.

Однако исламские традиции не позволяли Саиду просто так вернуть бывшую жену. По закону Жади должна была выйти замуж за другого мужчину, который после первой брачной ночи обязан развестись с ней. Так в её жизни появился Зейн — давний знакомый семьи, весельчак и ловелас.

Почему именно Зейн

Саид считал, что Зейн — идеальный кандидат для фиктивного брака: знакомый, надёжный и не влюбится. Но он ошибся. Новый супруг оказался очарован Жади и вовсе не собирался быстро расставаться. К тому же сама Жади не горела желанием возвращаться к Саиду.

Всё осложнилось, когда женщина решила сбежать с Лукасом прямо в первую брачную ночь, но план провалился. Перед угрозой потерять дочь навсегда Жади согласилась на развод с Зейном и вернулась к Саиду, хотя сделала это против собственной воли.

Цена возвращения

Зейн оказался втянут в чужую драму и страдал не меньше остальных. Саид тоже осознал, что его план дал трещину: вернуть Жади оказалось куда сложнее, чем он думал. Фиктивное замужество изменило судьбы всех троих и стало одной из самых напряжённых линий в «Клоне».

