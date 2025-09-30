Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему во «Властелине колец» Гэндальф наотрез отказывается от спиртного: в «Хоббите» он был совсем другим

Почему во «Властелине колец» Гэндальф наотрез отказывается от спиртного: в «Хоббите» он был совсем другим

30 сентября 2025 07:00
Кадр из фильма «Властелин Колец: Братство Кольца»

Волшебник изменился не просто так.

Кинотрилогии Питера Джексона «Властелин Колец» и «Хоббит» начались с довольно беззаботных собраний в Шире. В «Хоббите: Нежданное путешествие» Гэндальф велел 13 гномам из компании Торина встретиться в Бэг-Энде, потому что знал, что Бильбо Бэггинс будет слишком вежлив, чтобы отказать нежданным гостям.

А в «Братстве кольца» хоббит и маг воссоединились после многих лет разлуки накануне 111-ого дня рождения Бильбо. И поведение Гэндальфа в обоих этих случаях говорит о многом.

Гэндальф в трилогиях

В «Хоббите» гномы, проголодавшиеся после долгого пути, вскоре принялись опустошать кладовую растерянного хоббита в поисках еды и питья. Гэндальф не был так голоден, но тоже присоединился к импровизированному пиршеству.

Когда ему предложили чашку чая с ромашкой, волшебник отказался и попросил для себя спиртного.

В «Братстве кольца» все было иначе. Когда Бильбо предложил старому другу откупорить несколько бутылок, маг строго сказал, что будет только чай. И фанаты в Сети считают, что Питер Джексон неслучайно оставил два этих момента в лентах.

Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

История Гэндальфа

По мнению зрителей, таким образом режиссер мог показать, как изменился маг за те шесть десятилетий, прошедших между трилогиями.

В «Хоббите» Средиземье было относительно мирным. Тёмный Властелин Саурон считался поверженным, и даже несмотря на то, что это было не так, он не казался немедленной угрозой. Гэндальф чувствовал, что может расслабиться и присоединиться к веселью гномов.

Во «Властелине Колец» Средиземье было в состоянии войны. Гэндальф приехал в Шир, чтобы отпраздновать день рождения старого друга, но он хорошо осознавал потенциальную опасность, с которой столкнулись хоббиты и все остальные обитатели мира. Поэтому он хотел сохранять ясность ума.

Да и сама эстетика картин отличалась: если «Хоббит» все же был приключением, то во «Властелине колец» ощущалось напряжение в каждом кадре.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильмов «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012), «Властелин Колец: Братство Кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги Читать дальше 30 сентября 2025
Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000 Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000 Читать дальше 30 сентября 2025
Эта теория меняет все во вселенной «Чужого»: в Сети нашли доказательства того, что корабли Инженеров — живые Эта теория меняет все во вселенной «Чужого»: в Сети нашли доказательства того, что корабли Инженеров — живые Читать дальше 30 сентября 2025
От жуткой сцены аварии с Питтом в «Формуле 1» захватило дух: а ведь этот сюжет списан с трагедии реального гонщика От жуткой сцены аварии с Питтом в «Формуле 1» захватило дух: а ведь этот сюжет списан с трагедии реального гонщика Читать дальше 30 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере 2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере Читать дальше 2 октября 2025
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности 4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше