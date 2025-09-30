Почему во «Властелине колец» Гэндальф наотрез отказывается от спиртного: в «Хоббите» он был совсем другим

Кинотрилогии Питера Джексона «Властелин Колец» и «Хоббит» начались с довольно беззаботных собраний в Шире. В «Хоббите: Нежданное путешествие» Гэндальф велел 13 гномам из компании Торина встретиться в Бэг-Энде, потому что знал, что Бильбо Бэггинс будет слишком вежлив, чтобы отказать нежданным гостям.

А в «Братстве кольца» хоббит и маг воссоединились после многих лет разлуки накануне 111-ого дня рождения Бильбо. И поведение Гэндальфа в обоих этих случаях говорит о многом.

Гэндальф в трилогиях

В «Хоббите» гномы, проголодавшиеся после долгого пути, вскоре принялись опустошать кладовую растерянного хоббита в поисках еды и питья. Гэндальф не был так голоден, но тоже присоединился к импровизированному пиршеству.

Когда ему предложили чашку чая с ромашкой, волшебник отказался и попросил для себя спиртного.

В «Братстве кольца» все было иначе. Когда Бильбо предложил старому другу откупорить несколько бутылок, маг строго сказал, что будет только чай. И фанаты в Сети считают, что Питер Джексон неслучайно оставил два этих момента в лентах.

История Гэндальфа

По мнению зрителей, таким образом режиссер мог показать, как изменился маг за те шесть десятилетий, прошедших между трилогиями.

В «Хоббите» Средиземье было относительно мирным. Тёмный Властелин Саурон считался поверженным, и даже несмотря на то, что это было не так, он не казался немедленной угрозой. Гэндальф чувствовал, что может расслабиться и присоединиться к веселью гномов.

Во «Властелине Колец» Средиземье было в состоянии войны. Гэндальф приехал в Шир, чтобы отпраздновать день рождения старого друга, но он хорошо осознавал потенциальную опасность, с которой столкнулись хоббиты и все остальные обитатели мира. Поэтому он хотел сохранять ясность ума.

Да и сама эстетика картин отличалась: если «Хоббит» все же был приключением, то во «Властелине колец» ощущалось напряжение в каждом кадре.

