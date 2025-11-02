Меню
Киноафиша Статьи Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает

Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает

2 ноября 2025 18:08
Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

А может их вообще оставили на 4-ый сезон?

Финал третьего сезона «Алисы в Пограничье снова оставил зрителей в растерянности и с ворохом вопросов. Кажется, все основные линии закрыли, но фанаты в комментариях кипят: «А где тузы? Почему их так и не показали?» и «Ну ладно джокер, но тузов-то зачем вырезали?». Этот вопрос давно стал отдельной загадкой сериала.

Карточная логика, но без тузов

Весь сюжет «Алисы в Пограничье» построен на системе карт: пики — сила, червы — психология, бубны — командная работа, трефы — интеллект. Испытания подчиняются этой логике, но в колоде есть заметная дыра — тузов нет. Даже короли, которых мы видели в третьем сезоне, оказались конечными боссами. А дальше пустота.

Зрители заметили это ещё после первого сезона: «В любой нормальной колоде туз главнее короля. Здесь его словно специально убрали». И это как раз тот случай, когда отсутствие куда красноречивее присутствия.

Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

Символика, которую нельзя обойти

Туз в карточной системе часто означает либо абсолютную силу, либо «начало пути». В японской культуре он ещё и ассоциируется с чем-то божественным. Но авторы намеренно вырезали эту карту: в мире Пограничья нет богов и нет высшей справедливости. Есть только система, которая сильнее любого игрока. В этом смысле сами «Игры» и есть тот самый невидимый туз.

Именно поэтому в финале вместо тузов появляется джокер — карта хаоса. «То есть тузы не нужны, если есть джокер», — пишут зрители, и это похоже на истину. Джокер — сила, которую нельзя просчитать и победить, символ самой игры и её бессмысленности.

Вопрос без ответа

Можно бесконечно строить теории, но факт остаётся фактом: тузов в «Алисе в Пограничье» нет и не будет. И, возможно, это и есть главный жест авторов — не давать зрителю «верхней планки», показать, что предела у игры нет.

А вы как думаете: тузы убрали ради символики или сценаристы оставили себе пространство для ещё одного поворота?

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали 3 сезон сериала «Алиса в Пограничье».

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
