Киноафиша Статьи Почему Тося в «Девчатах» ела огромный бутерброд? Только в 37 лет узнала, что в книге Бориса Бедного всё было намного скромнее

10 марта 2026 18:08
Кадр из фильма «Девчата» (1961)

У режиссера был свой заложенный скрытый смысл в эту сцену.

Сцена с огромным бутербродом из «Девчат» давно стала частью народной культуры. Худенькая Тося достает почти половину батона, щедро намазывает его вареньем и с аппетитом начинает есть.

Зрители смеются и пересматривают этот момент снова и снова, но мало кто знает, что в книге Бориса Бедного всё выглядело куда скромнее.

В книге все было иначе

Фильм «Девчата» вышел в 1961 году. Режиссером картины стал Юрий Чулюкин, а роль Тоси Кислицыной сыграла Надежда Румянцева. На «Кинопоиске» фильм имеет рейтинг 8,6, и многие сцены давно разошлись на цитаты.

Однако знаменитый бутерброд появился только в кино. В повести Бориса Бедного Тося просто отрезает обычную горбушку хлеба, намазывает её маслом и добавляет варенье. Никаких гигантских размеров в книге нет. Это была вполне бытовая сцена, которая не привлекала особого внимания.

Почему режиссер изменил сцену

Юрий Чулюкин увеличил бутерброд не ради комического эффекта. Огромный кусок хлеба должен был рассказать о героине больше, чем длинный диалог.

Тося — девушка из детского дома. Она привыкла к жизни, где еды часто не хватало, поэтому берёт сразу много и ест «с запасом». Такой штрих делает героиню понятнее и человечнее.

Есть и чисто кинематографическая причина. Обычная горбушка в кадре выглядела бы незаметно. А огромный бутерброд сразу притягивает взгляд и создаёт запоминающийся образ.

В итоге режиссер превратил простую бытовую деталь в один из самых узнаваемых моментов советского кино. Спустя более чем 60 лет сцена по-прежнему работает — и зрители всё так же обсуждают тот самый бутерброд из «Девчат».

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
