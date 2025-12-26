Меню
Киноафиша Статьи Почему Сьюзен не может вернуться в Нарнию? Не все поняли этот момент в «Хрониках Нарнии»

26 декабря 2025 08:00
«Хроники Нарнии»

История взросления, в которую поверили не все.

Вопрос о судьбе Сьюзен Певенси остаётся одним из самых болезненных для поклонников «Хроник Нарнии». В финале цикла именно она оказывается единственной из детей Певенси, кому путь в страну Аслана закрыт.

И причина этому — не проклятие и не чья-то жестокость, а выбор самой героини.

Что происходит в книгах

В «Последней битве» Сьюзен больше не верит в Нарнию. Для неё это — «детские игры», в которые когда-то верили она, Люси и братья.

Льюис подчёркивает: Сьюзен сознательно отказывается от веры и надежды, заменяя их интересом к взрослому миру, светской жизни и внешнему успеху.

Это не падение и не наказание, а отказ помнить собственное детство — шаг, который автор считает особенно болезненным.

Почему это не окончательный приговор

Сам Клайв Стейплз Льюис в письмах пояснял: судьба Сьюзен не завершена. В книгах не говорится, что с ней будет дальше, и у неё остаётся время найти свой путь к Аслану — просто не такой, как у остальных.

Этот момент часто упускают, воспринимая финал как жестокий и окончательный.

«Хроники Нарнии»

Как изменили смысл экранизации

В фильме «Принц Каспиан» (2008) история Сьюзен получает романтический акцент: она понимает, что не может остаться в Нарнии из-за возвращения в свой мир.

Поцелуй с Каспианом превращает расставание в личную драму, но не раскрывает глубинных причин её будущего отказа от Нарнии.

В кино исчезает главный конфликт — утрата веры как сознательный выбор.

Почему эта история до сих пор спорная

Сьюзен — единственная, кто повзрослел «слишком рано». Льюис показывает не грех и не слабость, а страх снова верить. Именно поэтому её история звучит так болезненно и по-настоящему по-взрослому — без сказочного утешения.

Вам будет интересно: «Хроники Нарнии» напрасно называют «Властелином Колец» для детей: сам Толкин не любил это фэнтези

Фото: Кадр из фильма «Хроники Нарнии»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
