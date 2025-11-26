Почему сериал называется именно «Метод»: только Меглин знает ответ

На экранах стартовал третий сезон сериала «Метод». Пока у зрителей противоречивое впечатление от первых эпизодов. Но они точно рады возвращению в кадр Меглина в исполнении Константина Хабенского.

Некоторые даже удивляются, почему проект не назвали его фамилией. Но в «Методе» как слове был скрыт особый смысл.

Смысл названия «Метод»

Название отражает суть сериала. Следователь Родион Меглин применяет опасный, но эффективный «метод» — он начинает мыслить как преступник, чтобы предугадывать действия маньяков.

Но за этим прячется второй, гораздо более глубокий смысл.

Константин Хабенский о «Методе»

Константин Хабенский в одном из интервью подтвердил, что название сериала фактически отсылает не только к детективной тактике, но и к актёрскому методу. Зрители верно заметили параллель с системой, «методом» Станиславского, где главное — глубокое погружение в персонажа.

Сам актёр пояснил, что способность «влезать в чужую шкуру» — основа его профессии.

«Разбирая пьесы и сценарии, мы всегда, в первую очередь, ищем первопричины», — заявил актер.

