Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР

Песенка про «Синий трактор» давно стала настоящей классикой. Её знает и любит уже не одно поколение детей. Сейчас с ней связано множество шуток и мемов, а недавно даже вышла «взрослая» версия, набравшая миллионы просмотров.

Но почему же в песне в одноименном мультике поётся именно про синий цвет? Это не просто удобная для рифмы выдумка.

В Советском Союзе многие настоящие тракторы действительно были синими или голубыми. Речь идёт о самых узнаваемых моделях с большими задними колёсами.

Например, в такой цвет красили знаменитые «белорусы» (МТЗ-50 и МТЗ-80) с Минского завода, липецкие тракторы Т-40 и многие другие машины.

Существует сразу несколько предположений, почему остановились именно на синем оттенке. Одна из популярных версий связывает это с Никитой Хрущёвым.

Говорят, что именно генсек предложил такой цвет, чтобы техника не напоминала о войне. Небесный оттенок должен был символизировать мирную жизнь и новые цели.

Другая история переносит к дизайну знаменитых грузовиков ЗиЛ-130, тех самых «буханок». По этой версии, тракторы просто решили красить в тот же цвет, что и популярные автомобили, для единого стиля.

Этот же принцип удобства лежит и в основе третьей версии. Единый стандарт цвета упрощал работу для заводов, производивших краску. Его использование в промышленных масштабах снижало себестоимость. Не приходилось также подбирать сложные оттенки под разные модели.

Есть и более простое объяснение. Некоторые считают, что в стране в какой-то момент просто скопился большой запас синей краски. И чтобы использовать её рационально, было принято решение красить в этот цвет всю сельскохозяйственную технику.