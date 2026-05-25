Почему Паратов плачет после ночи с Ларисой: эти слёзы в «Жестоком романсе» были не из любви и не из сострадания

25 мая 2026 07:00
«Жестокий романс» (1984)

Сцена, которой нет в пьесе Островского, но которую Михалков и Рязанов сделали ключевой.

В фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (1984) Никита Михалков сыграл Сергея Сергеевича Паратова так, как его больше никто не играл — с ледяным обаянием и холодным расчетом.

Но в сцене объяснения с Ларисой на пароходе «Ласточка» этот уверенный мужчина вдруг даёт слабину. Его подбородок дрожит, в глазах блестят слёзы, и он будто впервые теряет контроль. Для зрителей это стало загадкой: неужели Паратов способен на настоящие чувства? Или всё гораздо сложнее?

Герой, которого сделал Михалков

Никита Михалков создал сложного и противоречивого Паратова. Его герой не просто самодовольный красавец с лёгкой усмешкой — это человек-хищник.

Он циничен, обворожителен и абсолютно лишён сострадания.

«Что такое “жаль”, я не знаю. Увижу выгоду — продам что угодно», — говорит он сам о себе.

Его жизнь — игра без привязанностей, без сожалений, без настоящих чувств.

Энергия разрушения

Паратов живёт по принципу вечного куража. Он не способен радоваться простому, не умеет любить без демонстрации. Чтобы почувствовать себя живым, ему нужны сильные эмоции — и чаще всего это чужая боль. Отсюда риск, эпатаж, вызов обществу.

В нём есть нечто от нарцисса и психопата, пишет дзен-канал Кинодом. Он разрушает всё, к чему прикасается, чтобы ощутить собственную исключительность.

Что же произошло на «Ласточке»

После близости с Ларисой Паратов понимает: он сделал то, чего не сможет исправить. Но рыдает он не от чувства вины — его душа на это неспособна.

Его слёзы — это реакция на мощный эмоциональный всплеск, тот самый момент, когда он, наконец, что-то чувствует. Для человека, у которого эмоции давно заморожены, это почти экстаз. Он плачет не о Ларисе, а о себе — о том, что смог испытать хоть какое-то волнение.

Слёзы как подтверждение власти

В этой сцене Паратов не теряет контроль, он наслаждается моментом. Его слёзы — часть спектакля, вершина драмы, которую он сам же создал.

Он добился невозможного: Лариса принадлежит ему, и теперь можно уничтожить и её, и чувства, и саму ситуацию. Его плач — не проявление любви, а эмоциональная разрядка после победы. Это финальный аккорд разрушителя, который не умеет ничего, кроме как разрушать.

Фото: Кадр из фильма «Жестокий романс» (1984)
Анна Адамайтес
