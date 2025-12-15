Меню
Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так

Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так

15 декабря 2025 20:33
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Так вот почему авторы зачем избегают пары.

В «Смешариках» уже много лет существует линия, за которой зрители следят особенно внимательно. Нюша и Бараш симпатизируют друг другу, переживают, ревнуют, обижаются — но так и не становятся парой. И это не случайность и не забывчивость сценаристов.

Создатели сериала изначально заложили в этих персонажей определенный возраст и состояние. «Смешарики» — не просто детский мультфильм, а модель общества, где каждый герой символизирует этап жизни.

Почему Нюша и Бараш все время рядом, но не вместе

Авторы проекта не раз объясняли: Нюша и Бараш — это подростки 14-15 лет. Их чувства — первые, неловкие, противоречивые. Они еще не умеют говорить прямо, не понимают себя и путают симпатию с драмой. Один из авторов сериала Илья Чернов прямо объяснял эту логику:

«Тут могут быть всего две ноты: либо да, либо нет. Нам это не нужно. Это первые романтические отношения, неуверенность в себе и в том, что ты кому-то нравишься. Эта история должна быть очень прозрачной и не ярко выраженной. Они только вышли из детского возраста, неопытны, не всегда себя правильно ведут. Поэтому вся линия всегда на полутонах, полунамеках», — рассказал он на портале TheQuestion.

Кадр из мультсериала «Смешарики»

Почему финал здесь не нужен

Если Нюшу и Бараша «свести», история закончится. А авторам важно показать не результат, а процесс взросления. Не любовь как факт, а чувство как путь. Поэтому их отношения остаются открытыми — ровно так же, как в жизни подростков, где ничего не ясно до конца.

Ранее портал «Киноафиша» писал, откуда в «Смешариках» появилась панда.

Фото: Кадр из мультсериала «Смешарики»
Екатерина Адамова
