Киноафиша Статьи Почему Нео пожалел Архитектора в «Матрице»: судьба злодея осталась загадкой

Почему Нео пожалел Архитектора в «Матрице»: судьба злодея осталась загадкой

5 ноября 2025 20:33
Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»

Сюжет мог бы развиваться по-другому, если бы герой уничтожил антагониста.

Многие зрители задавались вопросом: почему Нео не устранил Архитектора в «Матрице: Перезагрузка»? Ведь перед ним был создатель всей системы, главный противник.

Их напряженная беседа стала ключевым моментом трилогии. Именно тогда Архитектор раскрыл истинную роль Избранного. Он поставил Нео перед судьбоносным выбором, от которого зависело будущее всей Матрицы.

Кто такой Архитектор?

Архитектор предстает перед зрителями как особая программа. Он является конечной точкой пути для всех Избранных, которых называет Аномалиями.

Его миссия выглядит довольно цинично — он создает для человечества иллюзию идеального мира. Это нужно, чтобы отвлечь людей, пока машины используют их в качестве источников энергии.

Архитектор неоднократно терпел неудачи в своем деле. Ему приходилось многократно перезагружать Матрицу для лучшего соответствия планам машин.

Поскольку ему недоступны человеческие эмоции, для стабилизации системы он обращается к Оракулу. Именно их совместными усилиями было создано Пророчество, определяющее путь Избранного.

Хотя Архитектор является создателем Матрицы, он не занимает главенствующего положения среди машин. Поэтому его устранение не стало бы для Нео решением проблемы.

Это и объясняет, почему герой не стал его уничтожать. Архитектор — всего лишь программа, выполняющая свою функцию. Он построил эту тюрьму, но не является ее настоящим управляющим.

Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»

Что поменяла бы гибель Архитектора

Устранение Архитектора могло бы серьезно нарушить работу системы. Это поставило бы под угрозу всех подключенных к Матрице людей.

Даже если бы удалось избежать катастрофы, машины наверняка создали бы замену. Например, такую программу как Аналитик.

Сложно сказать, привел бы уход Архитектора к полному краху системы. Фильм «Матрица: Воскрешение» демонстрирует, что машины без сожалений заменяют устаревшие программы. Это касается даже таких ключевых фигур, как Оракул.

Возникает и другой вопрос — мог ли Нео вообще уничтожить Архитектора? Хотя Избранный обладает невероятными способностями, он сам является программой со строго определенными функциями.

Хотя Нео не стал устранять Архитектора, его место впоследствии занял Аналитик. Судьба же самого Архитектора остается неясной. По некоторым данным, многие программы были удалены в период Войны Машин, которая осталась за кадром основной франшизы, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как «Матрица» нагло украла сюжет с таблетками из фильма «Вспомнить всё».

Фото: Кадры из фильма «Матрица: Перезагрузка» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
