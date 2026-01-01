Меню
Почему мультфильм называется «Унесенные призраками»: не зря считается, что Миядзаки мастер метафор и намеков

1 января 2026 18:37
Кадр из мультфильма «Унесённые призраками»

В оригинале у ленты другой вариант «имени».

Анимационный шедевр «Унесённые призраками» начинается как простая история о переезде. Десятилетняя Тихиро с родителями случайно натыкается на таинственный заброшенный парк, который оказывается входом в невероятный мир — своеобразный курорт для японских духов и богов.

Родители, неосторожно отведавшие волшебной еды, тут же превращаются в свиней, и Тихиро остаётся одной среди потусторонних существ.

Чтобы выручить семью и найти путь назад, девочке приходится устроиться на работу в огромные купальни, которыми заправляет властная ведьма Юбаба.

Фильм, созданный легендарной студией Ghibli под руководством Хаяо Миядзаки в 2001 году, — это гораздо больше, чем сказка. За ярким и захватывающим сюжетом скрывается сложное произведение, поднимающее серьёзные темы взросления, экологии, потери идентичности и потребительства. Даже само название картины содержит глубокий смысл.

Смысл названия «Унесенные призраками»

Оригинальное название этого мультфильма — «Сэн и похищенная ками Тихиро», где скрыт ключевой японский термин «камикакуси». Он описывает древнее поверье о том, что людей иногда буквально «уносят духи» — они таинственно исчезают, попадая в потусторонний мир. Это прямо отсылает к сюжету: героиню физически уносят в царство богов.

Но если копнуть глубже, название раскрывается и на другом уровне. Вся история Тихиро — это и есть её внутреннее «похищение». Оказавшись без привычных ориентиров — родителей, школы, своего имени, — она теряет прежнюю, свою капризную сущность. Это становится для неё мощным толчком к взрослению.

В странном мире ей приходится сосредоточиться на своих внутренних силах: смелости, сострадании и честности. Поэтому в финале, вернувшись к родителям, она уже не та девочка, что была в начале.

Кадр из мультфильма «Унесённые призраками»

Имена в «Унесенных призраками»

В мире «Унесённых призраками» имя — это не просто слово, а самая настоящая сущность человека. Злая колдунья Юбаба, принимая Тихиро на работу, первым делом отбирает у неё имя, оставляя лишь короткое «Сэн», что означает «тысяча».

Этот жестокий ритуал — не просто формальность. Лишившись своего настоящего имени, девочка начинает забывать прошлое и терять связь с самой собой, становясь беспомощной служанкой. Кстати, её истинное имя, Тихиро, как раз и переводится как «тысяча поисков» или «тысяча путей».

Такая же судьба постигла и мальчика-дракона Хаку. Его забытое настоящее имя — Нигихаями Кохакунуси, «Хозяин Янтарной реки». Пока он не помнил его, он оставался в рабстве у Юбабы.

Возвращение имён себе и друг другу становится для героев ключом к освобождению, пишет автор Дзен-канала «Кибер на Спортсе».

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадры из мультфильма «Унесённые призраками» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
