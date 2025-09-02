Меню
Почему Макс на самом деле предал Белого: у героя «Бригады» была особая связь с Кавериным

Почему Макс на самом деле предал Белого: у героя «Бригады» была особая связь с Кавериным

2 сентября 2025 19:06
Кадр из сериала «Бригада»

И дело тут не только в гипнозе.

Макс Карельский из «Бригады» — тот самый верный телохранитель Саши Белого — до сих пор остаётся загадкой для зрителей. Он спасал босса от пуль, рисковал жизнью, а потом вдруг переметнулся к Каверину.

В сериале так и не объяснили этот резкий поворот. Но оказалось, разгадка есть — сцену с мотивацией героя просто вырезали при монтаже. Впрочем, дело не только в ней.

Гипноз Каверина

В одной из удалённых сцен Каверин проводит с Максом настоящую психологическую атаку.

Он запугивает Макса тюрьмой и преследователями, а потом внушает ему скрытую команду.

«Живи как жил. Но однажды я скажу тебе: гаси облик. И ты сделаешь это», — говорит он.

Макс забывает этот разговор, но установка остаётся в подсознании. Когда Каверин произносит кодовую фразу «Гаси облик», телохранитель просто выполняет программу — как робот, пишет Дзен-канал «Затерянная киноплёнка».

Преданность Каверину

Но у внезапного предательства Макса в «Бригаде» может быть совсем другое объяснение. Некоторые зрители уверены — всё дело в старой истории с Кавериным.

Макс ещё до встречи с Белым попал в переделку — во время стычки с кавказцами он случайно убил человека. Именно Каверин, имевший связи в тех кругах, помог ему избежать тюрьмы. С этого момента телохранитель оказался в пожизненном долгу перед криминальным авторитетом.

«Макс изначально работал на Каверина и был внедрён в команду Белого специально. Для него это была всего лишь операция — вот почему он так хладнокровно действовал в финале», — считают пользователи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто же все-таки убил Муху в сериале «Бригада».

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
