Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально

Приключения профессора-археолога с его знаменитым хлыстом стали настоящей киноклассикой. Первый фильм «В поисках утраченного ковчега» создали в 1981 году Джордж Лукас и Стивен Спилберг.

Затем последовала более темная история «Храм судьбы». Трилогию завершил оптимистичный «Последний крестовый поход».

Эти легендарные ленты 80-х знают все. Самые преданные поклонники видели и сериал «Хроники молодого Индианы Джонса».

Однако две последние части приняли прохладно. «Королевство хрустального черепа» и «Колесо судьбы» критиковали за натянутый сюжет. Их спасала лишь ностальгия по старой доброй классике.

Но даже в ранних фильмах можно разглядеть множество занятных мелочей. Они делают просмотр еще увлекательнее. Одна такая деталь связана со знаменитой шляпой героя.

Шляпа Индианы Джонса

Образ Индианы Джонса с его кожаной курткой и шляпой стал иконой приключенческого кино. Эти узнаваемые атрибуты даже позаимствовал один из бурундуков в мультсериале «Чип и Дейл спешат на помощь».

Сама шляпа появилась как пасхалка к классическим телесериалам 1940-х годов. Их с большим удовольствием смотрели в детстве Джордж Лукас и Стивен Спилберг.

В тех историях настоящий джентльмен никогда не выходил на улицу без головного убора. Эту традицию создатели и перенесли на своего героя.

Поэтому в первом фильме Индиана ни при каких обстоятельствах не расстается со своей шляпой. Однако в следующих частях эту деталь превратили в забавную традицию.

В каждой картине герой хотя бы раз обязательно теряет свой знаменитый аксессуар. Но позже он его неизменно возвращает.

Как на самом деле зовут Индиану Джонса

Удивительный факт о знаменитом археологе хорошо известен фанатам, но всегда поражает новых зрителей. Настоящее имя Джонса — вовсе не Индиана.

В третьей части франшизы его отец Генри раскрывает эту забавную семейную тайну. Оказывается, они полные тезки — героя зовут Генри Джонс-младший.

Свое яркое прозвище он получил в честь домашнего питомца. Эта задумка принадлежит Джорджу Лукасу. У самого режиссера жил пес породы аляскинский маламут по кличке Индиана.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Индиана Джонс существовал на самом деле.