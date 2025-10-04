Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально

Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально

4 октября 2025 14:15
Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Головной убор значил многое.

Приключения профессора-археолога с его знаменитым хлыстом стали настоящей киноклассикой. Первый фильм «В поисках утраченного ковчега» создали в 1981 году Джордж Лукас и Стивен Спилберг.

Затем последовала более темная история «Храм судьбы». Трилогию завершил оптимистичный «Последний крестовый поход».

Эти легендарные ленты 80-х знают все. Самые преданные поклонники видели и сериал «Хроники молодого Индианы Джонса».

Однако две последние части приняли прохладно. «Королевство хрустального черепа» и «Колесо судьбы» критиковали за натянутый сюжет. Их спасала лишь ностальгия по старой доброй классике.

Но даже в ранних фильмах можно разглядеть множество занятных мелочей. Они делают просмотр еще увлекательнее. Одна такая деталь связана со знаменитой шляпой героя.

Шляпа Индианы Джонса

Образ Индианы Джонса с его кожаной курткой и шляпой стал иконой приключенческого кино. Эти узнаваемые атрибуты даже позаимствовал один из бурундуков в мультсериале «Чип и Дейл спешат на помощь».

Сама шляпа появилась как пасхалка к классическим телесериалам 1940-х годов. Их с большим удовольствием смотрели в детстве Джордж Лукас и Стивен Спилберг.

В тех историях настоящий джентльмен никогда не выходил на улицу без головного убора. Эту традицию создатели и перенесли на своего героя.

Поэтому в первом фильме Индиана ни при каких обстоятельствах не расстается со своей шляпой. Однако в следующих частях эту деталь превратили в забавную традицию.

В каждой картине герой хотя бы раз обязательно теряет свой знаменитый аксессуар. Но позже он его неизменно возвращает.

Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)

Как на самом деле зовут Индиану Джонса

Удивительный факт о знаменитом археологе хорошо известен фанатам, но всегда поражает новых зрителей. Настоящее имя Джонса — вовсе не Индиана.

В третьей части франшизы его отец Генри раскрывает эту забавную семейную тайну. Оказывается, они полные тезки — героя зовут Генри Джонс-младший.

Свое яркое прозвище он получил в честь домашнего питомца. Эта задумка принадлежит Джорджу Лукасу. У самого режиссера жил пес породы аляскинский маламут по кличке Индиана.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Индиана Джонс существовал на самом деле.

Фото: Кадры из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Читать дальше 5 октября 2025
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? Читать дальше 5 октября 2025
Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Читать дальше 5 октября 2025
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки Читать дальше 4 октября 2025
Дело не только в 9 часах хронометража: 5 причин, почему сегодня сложно смотреть трилогию «Крестный отец» Дело не только в 9 часах хронометража: 5 причин, почему сегодня сложно смотреть трилогию «Крестный отец» Читать дальше 4 октября 2025
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Читать дальше 5 октября 2025
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого» Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого» Читать дальше 4 октября 2025
У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях Читать дальше 4 октября 2025
Киллиан Мерфи впервые рассказал о своей роли в сиквеле «28 дней спустя»: «Думаю, я нечто большее» Киллиан Мерфи впервые рассказал о своей роли в сиквеле «28 дней спустя»: «Думаю, я нечто большее» Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше