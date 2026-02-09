Меню
Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой

9 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Великолепный век»

Есть три версия произошедшего.

Хюррем Султан — женщина, завоевавшая сердце могущественного правителя Османской империи. Сериал «Великолепный век» показывает, что именно доверенный советник и великий визирь султана Сулеймана Ибрагим-паша сыграл ключевую роль в том, что Александра (будущая Хюррем) оказалась в гареме повелителя.

Впоследствии между Ибрагимом и Хюррем вспыхивает ожесточенная вражда. Что заставило Паргалы изначально сделать выбор в пользу именно этой славянской девушки? Существует несколько вероятных объяснений.

Первая версия

Ибрагим, заметив интерес Сулеймана к Александре, мог решить, что покровительство этой наложнице принесет ему еще большее расположение со стороны султана. Расчет был прост — угодить повелителю, тем самым укрепив собственный авторитет и влияние.

Вторая гипотеза

Предполагается, что Ибрагим увидел в Хюррем некое подобие себя. Как и он, она была насильно привезена в чужую страну, оторвана от родины и лишена свободы. Паргалы, возможно, надеялся, что их общее прошлое позволит им лучше понимать друг друга и даже объединиться.

Третья причина

Есть версия о наивном предположении Ибрагима, что иностранкой будет легче манипулировать, чем коренными жительницами гарема. Возможно, он считал, что не имеющая связей и поддержки Хюррем станет послушным инструментом в его руках.

Вероятно, Ибрагим искал наложницу, способную очаровать султана и через нее управлять Османской империей. Однако Хюррем обладала исключительным характером и собственными амбициями. Вместо того, чтобы стать союзником и помощником, Ибрагим, просчитавшись в своем выборе, превратил ее в самого опасного врага, собственноручно создав себе могущественного противника.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
