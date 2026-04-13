Почему Хюррем похоронена отдельно от Сулеймана: правда, о которой не рассказали в «Великолепном веке»

13 апреля 2026
Кадр из сериала «Великолепный век»

Любовь была, а общего покоя нет.

«Великолепный век» сделал историю Хюррем и Сулеймана почти легендой о большой любви, но реальность оказалась куда сложнее.

Один из самых частых вопросов зрителей — почему Хюррем не похоронена рядом с мужем, хотя их союз в сериале показан как исключительный. Ответ лежит не в чувствах, а в традициях и обстоятельствах.

Почему у Хюррем отдельная гробница

Хюррем-султан скончалась в 1558 году, за восемь лет до смерти Сулеймана Великолепного. По распоряжению султана для неё возвели отдельный мавзолей на территории мечети Сулеймание в Стамбуле. Проект разработал Мимар Синан, главный архитектор Османской империи.

Её тюрбе отличается ярким внутренним убранством, которое символизирует райский сад. Это не просто архитектурное решение, а отражение её статуса и отношения султана. При этом снаружи мавзолеи Хюррем и Сулеймана выглядят сдержанно и почти одинаково.

Почему их не похоронили вместе

Когда в 1566 году умер Сулейман, возник вопрос о его захоронении. По традиции османских правителей султана хоронили в отдельной усыпальнице, соответствующей его статусу. Погребение в мавзолее супруги считалось недопустимым для правителя такого масштаба, пишет автор Дзен-канала «Страна огней».

Дополнительно сыграли роль религиозные нормы. В исламе перезахоронение допускается только в исключительных случаях, и желание объединить супругов не считается достаточным основанием, поэтому перенос останков Хюррем даже не рассматривался.

В результате их мавзолеи расположены рядом, на расстоянии около трёх метров, при этом тюрбе Сулеймана больше и выше, что подчёркивает его положение в иерархии. История, которую «Великолепный век» подаёт как романтическую, в реальности оказалась подчинена строгим правилам эпохи.

Екатерина Адамова
Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Читать дальше 14 апреля 2026
Сулейман придумал титул хасеки специально для Хюррем: какие привилегии это давало Сулейман придумал титул хасеки специально для Хюррем: какие привилегии это давало Читать дальше 12 апреля 2026
Не можете забыть Серкана Болата? В реальности от турецкого мужчины вы бы сбежали после первого свидания — и на это есть 3 причины Не можете забыть Серкана Болата? В реальности от турецкого мужчины вы бы сбежали после первого свидания — и на это есть 3 причины Читать дальше 14 апреля 2026
Эту трагедию раскрыли в «Постучись в мою дверь» не сразу: почему мама Серкана не могла выйти на улицу Эту трагедию раскрыли в «Постучись в мою дверь» не сразу: почему мама Серкана не могла выйти на улицу Читать дальше 13 апреля 2026
Джихану придется напрячься: новый герой «Далекого города» появится специально для Альи Джихану придется напрячься: новый герой «Далекого города» появится специально для Альи Читать дальше 10 апреля 2026
Смотрят уже 4 сезон, а многие до сих пор путаются: сколько серий в «Клюквенном щербете» и когда финал Смотрят уже 4 сезон, а многие до сих пор путаются: сколько серий в «Клюквенном щербете» и когда финал Читать дальше 10 апреля 2026
Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Читать дальше 14 апреля 2026
Думали, что на голую Сидни Суини в «Горничной» в кино ходили только мужчины? Как бы не так — раскрыто, благодаря кому триллер стал хитом в Росиии Думали, что на голую Сидни Суини в «Горничной» в кино ходили только мужчины? Как бы не так — раскрыто, благодаря кому триллер стал хитом в Росиии Читать дальше 14 апреля 2026
На смену «Первому отделу» придет «Шальной отдел»: когда зрители увидят финал хита Пятого канала На смену «Первому отделу» придет «Шальной отдел»: когда зрители увидят финал хита Пятого канала Читать дальше 14 апреля 2026
