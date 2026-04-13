Почему Хюррем похоронена отдельно от Сулеймана: правда, о которой не рассказали в «Великолепном веке»

«Великолепный век» сделал историю Хюррем и Сулеймана почти легендой о большой любви, но реальность оказалась куда сложнее.

Один из самых частых вопросов зрителей — почему Хюррем не похоронена рядом с мужем, хотя их союз в сериале показан как исключительный. Ответ лежит не в чувствах, а в традициях и обстоятельствах.

Почему у Хюррем отдельная гробница

Хюррем-султан скончалась в 1558 году, за восемь лет до смерти Сулеймана Великолепного. По распоряжению султана для неё возвели отдельный мавзолей на территории мечети Сулеймание в Стамбуле. Проект разработал Мимар Синан, главный архитектор Османской империи.

Её тюрбе отличается ярким внутренним убранством, которое символизирует райский сад. Это не просто архитектурное решение, а отражение её статуса и отношения султана. При этом снаружи мавзолеи Хюррем и Сулеймана выглядят сдержанно и почти одинаково.

Почему их не похоронили вместе

Когда в 1566 году умер Сулейман, возник вопрос о его захоронении. По традиции османских правителей султана хоронили в отдельной усыпальнице, соответствующей его статусу. Погребение в мавзолее супруги считалось недопустимым для правителя такого масштаба, пишет автор Дзен-канала «Страна огней».

Дополнительно сыграли роль религиозные нормы. В исламе перезахоронение допускается только в исключительных случаях, и желание объединить супругов не считается достаточным основанием, поэтому перенос останков Хюррем даже не рассматривался.

В результате их мавзолеи расположены рядом, на расстоянии около трёх метров, при этом тюрбе Сулеймана больше и выше, что подчёркивает его положение в иерархии. История, которую «Великолепный век» подаёт как романтическую, в реальности оказалась подчинена строгим правилам эпохи.