Почему героиню «Маши и Медведя» назвали именно Машей, а не Катей или Дашей: создатель мультфильма все объяснил

11 октября 2025 12:48
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Есть две причины, по которым авторы остановились именно на этом варианте.

Её знают во всём мире — шумную, неугомонную девочку из мультфильма «Маша и Медведь», которая способна довести до отчаяния даже самого терпеливого зверя. Но почему создатели решили назвать её именно Машей?

Не Дашей, не Катей, не Любой? Ответ оказывается не таким простым: за этим именем стоит реальная история и немного судьбы.

Девочка с пляжа

Создатель сериала, режиссёр и сценарист Олег Кузовков, рассказал, что идея появилась в Крыму в 1996 году. На пляже он увидел девочку, которая без конца приставала к отдыхающим, задавала вопросы, смеялась, падала, снова вставала и мешала всем подряд — но с таким очарованием, что никто не мог на неё сердиться. И да. Её звали Маша.

Позже этот образ стал основой для будущей героини — такой же шумной, искренней и совершенно неуёмной.

Кадр из сериала «Маша и медведь»

Имя, которое знают все

Но выбор имени оказался не только данью реальному прототипу. Маша — одна из самых распространённых форм имени Мария, знакомая каждому с детства. В каждой семье, в каждом дворе есть своя Маша — весёлая, упрямая, любопытная. Благодаря этому героиня сразу стала «своей» для зрителей, понятной и близкой даже без слов.

Когда простота работает на чудо

Имя, придумавшееся почти случайно, оказалось ключом к мировой популярности. Сегодня «Маша и Медведь» знают на всех континентах, но во всех языках девочку зовут одинаково — Маша. Потому что в этом имени — её характер, энергия и весь смысл истории: простая девочка, которая способна перевернуть мир, не выходя из леса.

Писали также, что в мультике «Маша и Медведь» нашли кучу отсылок к культовым фильмам СССР: минимум 6 пасхалок, и все — в одной серии.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
