Почему дядю Фёдора в «Простоквашино» так называют: о предыстории знал только Успенский

10 апреля 2026 12:48
Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Такой вариант возник неспроста.

Кажется, что о легендарной трилогии про Простоквашино и её героях известно решительно всё, особенно после выхода культовых советских мультфильмов. Но даже в такой, казалось бы, изученной истории остались любопытные подробности, которые со временем оказались забыты. Одна из таких деталей напрямую связана с образом главного героя — дяди Фёдора.

Как появилась идея персонажа

История возникновения этого знаменитого мальчика берёт начало в пионерском лагере, где юный Эдуард Успенский подрабатывал летом. В его обязанности входило чтение сказок детям из младших отрядов.

Когда весь запас привезённых с собой книг подошёл к концу, будущий писатель начал придумывать истории прямо на ходу. Именно так постепенно и сложилась целая повесть.

Каким был дядя Фёдор изначально

В самой ранней версии произведения этот персонаж задумывался совсем иначе — он был взрослым мужчиной, суровым лесником. Однако Успенский быстро понял, что детям будет сложно ассоциировать себя с таким героем.

Чтобы сделать сюжет ближе и понятнее юной аудитории, автор омолодил персонажа, но сохранил за ним ироничное «взрослое» обращение. Чтобы у читателей не возникало путаницы, писатель с самого начала раскрывает этот секрет прямо в тексте книги.

В прологе повести объясняется, что необыкновенная серьёзность и поразительная самостоятельность мальчика — он научился читать в четыре года, а в шесть уже умел варить суп — заставляли всех окружающих относиться к нему как ко взрослому человеку. Именно из-за этого за ним и закрепилось прозвище «дядя Фёдор».

Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино» (1978)
Светлана Левкина
Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк Читать дальше 10 апреля 2026
За 400 серий сменил 188 профессий: кем работает Гомер Симпсон и почему его ещё не уволили За 400 серий сменил 188 профессий: кем работает Гомер Симпсон и почему его ещё не уволили Читать дальше 10 апреля 2026
У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали Читать дальше 10 апреля 2026
Назван самый популярный мультик в России: «Маша и Медведь» только на втором месте Назван самый популярный мультик в России: «Маша и Медведь» только на втором месте Читать дальше 9 апреля 2026
Ксан Ксаныча из «Девчат» зря недооценивали: «Золото жених, точно лучше Ильи» Ксан Ксаныча из «Девчат» зря недооценивали: «Золото жених, точно лучше Ильи» Читать дальше 9 апреля 2026
«А шуба подождет!»: какую личную историю спрятал Гайдай в «Бриллиантовой руке» «А шуба подождет!»: какую личную историю спрятал Гайдай в «Бриллиантовой руке» Читать дальше 8 апреля 2026
Эти арахисовые колечки Папа в «Трех котах» всегда печет малышам: лучший вариант для чаепития после весенней прогулки Эти арахисовые колечки Папа в «Трех котах» всегда печет малышам: лучший вариант для чаепития после весенней прогулки Читать дальше 8 апреля 2026
Это не комедия: какое наказание должны были понести Трус, Балбес и Бывалый в «Самогонщиках» в 1960-х Это не комедия: какое наказание должны были понести Трус, Балбес и Бывалый в «Самогонщиках» в 1960-х Читать дальше 7 апреля 2026
«Шашлык женских рук не терпит»: рецепт ароматного и сочного мяса от Гоши из фильма «Москва слезам не верит» «Шашлык женских рук не терпит»: рецепт ароматного и сочного мяса от Гоши из фильма «Москва слезам не верит» Читать дальше 11 апреля 2026
