Почему Чоппера из «Ван-Пис» так странно зовут: знают только те, кто учил японский

14 марта 2026 07:29
Кадр из сериала «One Piece. Большой куш»

Слова выбраны не просто так.

Долгожданный момент для всех поклонников «Ван-Пис» наконец наступил: во втором сезоне зрителям представили очаровательного говорящего олененка Тони Тони Чоппера. За этим именем скрывается изящная языковая игра, задуманная автором.

«Тони» отсылает к японскому слову «тонакай», что означает олень, а «Чоппер» намекает на способность персонажа рубить деревья своими рогами наподобие настоящего топора.

Имя идеально подчеркивает двойственную сущность этого героя. Изначально Чоппер был самым обычным оленем, которого отличал лишь нелепый синий нос — черта, из-за которой сородичи прогнали его из стада.

Кадр из сериала «One Piece. Большой куш»

Но судьба распорядилась иначе: съев Дьявольский плод, он приобрел уникальную способность трансформироваться в гибридную форму, сочетающую черты животного и человека.

После этого жизнь Чоппера сделала новый поворот — он встретил чудаковатого доктора Хирилука. Этот эксцентричный врач не только приютил необычного зверька, но и сделал его своим помощником, передав ему главное — страсть к медицине и желание спасать жизни.

Насчет того, как именно изобразили Чоппера в сериале, мнения фанатов разделились. Кому-то дизайн зашел, кто-то морщится. Но тут в дело вмешался сам Эйитиро Ода, создатель манги, и дал понять, что проект он благословляет.

«Над формой, шерстью, мимикой и светом работала команда мирового уровня, чтобы оживить нашего олененка. Теперь он готов явиться всему миру», — написал автор еще накануне премьеры, развеяв сомнения самых придирчивых критиков.

Фото: Кадры из сериала «One Piece. Большой куш»
Светлана Левкина
