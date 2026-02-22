Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс

Меню
22 февраля 2026 21:00
Кадр из фильма «Красавица»

Название ввело многих в заблуждение.

В российском прокате стартовала драма «Красавица». Лента посвящена работникам и животным Ленинградского зоопарка и тому, как они пережили блокаду.

Каст проекта оказался по-настоящему звёздным — главные роли получили Стася Милославская, Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков. Но, как выяснилось, режиссеру пришлось потрудиться, чтобы они согласились на работу.

Кастинг в «Красавицу»

Как рассказал режиссёр картины Антон Богданов, большая часть ведущих звёзд отказались от съемок. По его словам, они даже не вчитывались в сценарии и решили, что это очередная история про войну.

«А некоторые вообще подумали, что "Красавица" — это ремейк американской мелодрамы "Красотка"», — объяснил Богданов «Профилю».

Режиссёру пришлось добиваться встречи буквально с каждым исполнителем. Для Виктора Сухорукова он специально дополнил роль проникновенными диалогами. Душещипательные сцены появились и с героиней Юлии Пересильд.

Кадр из фильма «Красавица»

Стася Милославская проходила пробы на общих основаниях, хотя изначально Богданов видел именно ее в этом образе. А мужскую роль режиссер даже без кастинга отдал Славе Копейкину.

Кадр из фильма «Красавица»

Сюжет фильма «Красавица»

Действие разворачивается в декабре 1941 года, когда блокадный Ленинград скован жестокой зимой. Под непрекращающимися обстрелами и в условиях чудовищного голода выживать приходится не только людям, но и животным.

Смотрительница зоопарка Евдокия Дашина вместе с горсткой самоотверженных сотрудников делает невозможное — пытается сохранить питомцев, обреченных на гибель в осажденном городе. Особые хлопоты доставляет бегемотиха по кличке Красавица, которой ежедневно требуется сорок килограммов корма и четыреста литров воды. В промерзшем, истощенном городе, где каждый кусок хлеба на вес золота, эта задача кажется невыполнимой, но Евдокия не привыкла отступать.

Фото: Кадры из фильма «Красавица» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
