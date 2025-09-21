Меню
«Побег из Шоушенка»: тёмное прошлое Рэда, которое не показали в фильме – и слава богу

21 сентября 2025 15:13
Почему преступление Эллиса Бойда Реддинга в фильме остаётся тайной — и чем отличается книга от экранизации.

Фильм Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка» давно стал символом надежды и дружбы, а образ Рэда в исполнении Моргана Фримена — одним из самых любимых в истории кино.

Но есть деталь, о которой зрители так и не узнали: за что на самом деле он оказался в тюрьме.

Рэд на экране: мудрый рассказчик и друг Энди

В «Побеге из Шоушенка» Рэд — голос всей истории. Именно он рассказывает о жизни в тюрьме, комментирует поступки Энди Дюфрейна и помогает зрителю разобраться в сложном мире за решёткой.

Его роль — не просто друга, но философа, который умеет смотреть на жизнь шире других заключённых.

Зритель доверяет ему безоговорочно, ведь фильм не раскрывает деталей его прошлого.

Книга Кинга: убийство ради выгоды

В повести Стивена Кинга «Рита Хейворт и спасение из Шоушенка» Рэд показан совсем иначе.

Он подрезал тормоза у машины своей жены, рассчитывая получить страховку. Но в тот день в автомобиле оказалась не только она — погибла соседка и младенец.

Хладнокровный расчёт обернулся трагедией и тремя смертями. Такой герой уже не вызывает однозначного сочувствия.

Почему Дарабонт убрал прошлое Реда

Режиссёр сознательно отказался от этой линии. Если бы зрители знали, что Рэд убил троих, доверие к нему было бы подорвано.

Вместо этого он стал символом перемен: человеком, который способен искупить свои ошибки и найти надежду.

Этот выбор сделал персонажа ближе к зрителям и превратил его в одну из главных фигур фильма.

Морган Фримен и новая жизнь героя

Интересно, что Морган Фримен изначально сомневался, подходит ли ему роль. В книге Рэд был ирландцем, но после знакомства со сценарием актёр понял, что история не о внешности, а о характере.

Его исполнение подарило зрителям Рэда — доброго, ироничного и мудрого, в чём-то даже противоположного убийце из книги.

Благодаря этому решению «Побег из Шоушенка» стал легендой. Фильм дал Рэду право на искупление, а зрителям — возможность поверить, что надежда сильнее прошлого.

Источник: дзен-канал Джедай из Шира.

Также прочитайте: Семь пуль, номер камеры 237 и Рита Хейворт: тайные метки в «Побеге из Шоушенка», которые никто не замечает

Фото: Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»
