Pixar молчал годами, но проговорились: когда на самом деле выйдет «Суперсемейка 3» — примерная дата уже в Сети

Pixar молчал годами, но проговорились: когда на самом деле выйдет «Суперсемейка 3» — примерная дата уже в Сети

22 января 2026 07:58
Кадр из мультфильма «Суперсемейка 2» (2018)

Режиссерское кресло займет Питер Сон, а Брэд Берд останется сценаристом.

«Суперсемейка 3» долго существовала в странном статусе. О ней говорили, на нее надеялись, но всерьез не воспринимали. Слишком большой был разрыв между частями, слишком осторожно молчала студия. Казалось, история семьи Парр так и останется закрытой, но все изменилось.

Ситуация сдвинулась после слов Холли Хантер — голоса Эластики. Актриса прямо сказала, что работа над третьей частью начинается весной. Для Pixar это редкий уровень откровенности, особенно в случае франшизы с такой историей.

Почему о сюжете снова никто ничего не знает

Даже актеры традиционно остаются в неведении. Хантер призналась, что сценарий ей не показывают заранее. В «Суперсемейке» так было всегда: актеры узнают историю в процессе записи. Это не прихоть, а принцип — сохранить живую реакцию и ощущение непредсказуемости.

Кадр из мультфильма «Суперсемейка»

Дата, которую ждали годами

Самое важное прозвучало не сразу. По текущим планам студии, премьеру ориентируют на 2028 год. Без конкретного дня, без громких обещаний. Но впервые ожидание перестало быть абстрактным. У проекта появилось время и горизонт.

Финал второй части легализовал супергероев. Это значит, что история больше не замкнута на одной семье. Мир может расшириться, появятся новые персонажи и новые конфликты. И впервые «Суперсемейка» может перестать быть камерной.

Кто отвечает за продолжение

Режиссерское кресло займет Питер Сон, а Брэд Берд останется сценаристом. Pixar явно не торопится и не пытается выжать франшизу любой ценой. Судя по тону и осторожности, третью часть делают не ради цифр, а ради истории.

Фото: Кадр из мультфильма «Суперсемейка 2» (2018)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
