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Киноафиша Статьи Питер Джексон снова переврал канон: почему в трилогии «Властелин колец» эльфы вдруг стали блондинами

Питер Джексон снова переврал канон: почему в трилогии «Властелин колец» эльфы вдруг стали блондинами

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

У съемочной группы на это были свои причины.

Эльфы в «Властелине колец» стали одним из самых узнаваемых образов фэнтези. После трилогии Питера Джексона многие зрители привыкли представлять их именно такими: высокими, утончёнными и нередко светловолосыми. Даже чем-то напоминающими Таргариенов из фэнтези Джорджа Мартина.

Но если обратиться к книгам Джона Толкина, привычная картинка оказывается не такой однозначной. Некоторые детали внешности экранных эльфов заметно расходятся с тем, что описывал автор.

На самом деле, у Толкина не было единого правила на этот счет. Эльфы у него разнообразны во внешности. Цвет волос зависел от народа:

Ваньяр (те, что пошли за Вардой и остались в Амане) — золотоволосые или жёлтоволосые.

Нолдор (многие из них вернулись в Средиземье) — преимущественно темноволосые, хотя встречались рыжие, каштановые или даже серебристые волосы.

Телери — тоже темноволосые, у некоторых были серебристые волосы (особенно в роду Тингола).

Элронд, Арвен — описаны с тёмными волосами.

Леголас — в книгах цвет его волос вообще не уточняется.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

А что сделал Питер Джексон? В фильмах трилогии большинство эльфов показаны светловолосыми.

Художники по костюмам и гримёры решили сделать этих персонажей визуально «идеальными», романтичными — длинные светлые волосы, светлая кожа, плавные черты стали стандартом, чтобы подчеркнуть их неземную, возвышенную природу. Для этого даже заказывали специальные парики.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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