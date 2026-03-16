Пин из «Смешариков» — родственник того самого Шкипера из «Мадагаскара»? Их выдала всего одна фраза

16 марта 2026 14:15
Кадры из мультфильма «Мадагаскар» (2005), мультсериала «Смешарики»

Между вселенными «перекинули» мостик.

В мире мультипликации иногда случаются совпадения, которые затмевают любые запланированные кроссоверы. Казалось бы, где «Смешарики», а где «Мадагаскар» — студии разные, визуальные стили не пересекаются, миры существуют сами по себе. Но достаточно одной реплики, чтобы все изменить.

Знаковая фраза

В одном из эпизодов спин-оффа «Смешариков» пингвин Пин неожиданно выдает.

«Крякнуть, плюнуть и склеить скотч. Так еще мой дед говорил», — звучит в серии «Азбука безопасности».

С виду обычная шутка, но зрители, знакомые с «Мадагаскаром», сразу узнают любимую присказку Шкипера. Именно такими словами тот частенько комментировал свои действия.

Короткая реплика, брошенная вроде бы невзначай, на самом деле перекинула мостик между двумя мирами, которые сюжетно никак не связаны.

Кадр из мультсериала «Смешарики»

Сходство героев

Шкипер управляет своей командой так, будто он командир отряда спецназа. Пин, в свою очередь, чинит любую поломку методом, который сочетает инженерию, удачу и легкое безумие.

Обоим плевать на идеальные решения. Им важно, чтобы работало прямо сейчас. Этот подход делает их похожими. Поэтому теория фанатов про то, что Шкипер — предок Пина, звучит уже не как шутка, а как вполне стройное объяснение.

Кадр из мультфильма «Мадагаскар»
Фото: Кадры из мультфильма «Мадагаскар» (2005), мультсериала «Смешарики»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
