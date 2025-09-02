Меню
Киноафиша Статьи Первый трейлер «Дома Гиннесса» уже взорвал Сети: новый проект автора «Острых козырьков» близок к премьере (тут точная дата и видео)

2 сентября 2025 16:11
Кадр из сериала «Дом Гиннесса»

События разворачиваются в Дублине и Нью-Йорке XIX века.

Фанаты исторических драм ждали этого проекта больше года. Netflix наконец представил первый трейлер сериала «Дом Гиннесса» — масштабной саги о семье, которая превратила фамильную пивоварню в мировую империю. Но интригует не только сюжет: за созданием истории стоит Стивен Найт, автор культовых «Острых козырьков».

Семейная драма и борьба за наследие

События разворачиваются в Дублине и Нью-Йорке XIX века, сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса — человека, который сделал фамильную пивоварню символом Ирландии. Наследники сталкиваются с борьбой за власть, богатство и влияние, а легендарное имя «Гиннесс» становится не только источником славы, но и причиной масштабных конфликтов.

Атмосфера, интриги и премьера

В трейлере много драматизма: мрачные улочки Дублина, шумные бары Нью-Йорка, тайные сделки и семейные скандалы, способные изменить судьбу целой империи. Стивен Найт обещает сильные характеры, напряжённые интриги и визуально роскошное погружение в эпоху.

Сериал создан студиями Kudos и Nebulastar, а премьера состоится 25 сентября на Netflix. Судя по первым кадрам, «Дом Гиннесса» имеет все шансы стать новой сенсацией и главным историческим шоу осени.

Ранее мы писали: Что смотрят по всему миру прямо сейчас: 5 самых популярных сериалов августа по версии Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Дом Гиннесса»
Екатерина Адамова
