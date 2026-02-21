Меню
Киноафиша Статьи «Первый отдел» в компании сильных: 3 российских детектива, которые держат планку и высокие рейтинги 7,8 и 8,2

21 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Ничуть не пожалеете, что включили.

Иногда хочется не просто фоном включить что-то «про преступление», а залипнуть в историю, где у каждого героя есть своя правда, а у следствия — цена.

Российские детективы давно вышли за рамки шаблонных погонь и формальных допросов: здесь больше личных конфликтов, моральных развилок и неприятных вопросов к системе.

Если в списке «посмотреть» пусто — вот три проекта с достойными оценками, которые точно не стыдно проверить.

«Презумпция невиновности»

Сериал 2020 года с рейтингом 7,8 на Кинопоиске.

Адвокат Борис Аврутин вытаскивает из-под стражи сына влиятельного бизнесмена, хотя полиция уверена: парень причастен к убийству майора. В дело вмешиваются амбиции, журналистские интриги и попытки найти компромат. Это не столько про преступление, сколько про столкновение силы денег и принципов.

«Икра»

Проект 2017 года, рейтинг 7,8 на Кинопоиске

Поздний СССР, гибель следователя и коллега, который не готов принять официальную версию. Расследование выводит к партийным верхам и валютным схемам. Атмосфера времени прописана детально, напряжение растет медленно, но неумолимо.

«Первый отдел»

С 2020 года сериал держит планку, рейтинг 8,2 на Кинопоиске

Следователь Юрий Брагин приезжает в провинциальный город, где за короткий срок убиты две девушки. Местная полиция уже нашла «удобного» подозреваемого, однако улики вызывают сомнения. Давление, конфликт интересов и жесткая борьба за правду делают историю по-настоящему тревожной. Сейчас вовсю идет 5 сезон.

Три разных истории, объединенных одним — здесь расследование всегда связано с человеческим выбором.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
