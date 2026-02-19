«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала

Пятый сезон «Первого отдела» вышел всего через год после четвёртого, и сам темп производства уже многое говорит о статусе проекта. Для НТВ это редкий случай, когда канал делает ставку не на ностальгию, а на живой спрос.

Сериал постепенно занял место главного криминального хита эфира. Его обсуждают, спорят о нём, но продолжают смотреть.

К пятому сезону стало понятно, что «Первый отдел» закрепился как флагман линейки. У проекта есть понятная формула и своя аудитория. Даже те, кто замечает недостатки сценария, возвращаются к новым сериям. Популярность здесь строится не на одном факторе.

Пять причин успеха

Оперативное производство. Новый сезон появился через год, тогда как другие хиты канала делают паузы по полтора года и больше. Зритель не успевает «остыть». Усталость от конкурентов. Аудитория устала от повторяющихся ходов в других сериалах, где героев «воскрешают», а злодеи ходят по кругу. На этом фоне «Первый отдел» выглядит свежее. Узнаваемые герои. Иван Колесников и Сергей Жарков стали для многих зрителей Брагиным и Шибановым. Образы прочно закрепились. Тема мужской дружбы. Связка Брагина и Шибанова остаётся эмоциональным центром истории. Такой дуэт в жанре работает стабильно. Простой, понятный сюжет. Расследования без излишней философии, Петербург как фон, рабочая драматургия — всё это легко смотрится в эфирном формате.

«"Первый отдел" — это безусловный хит телеканала НТВ. При всех его недостатках, у НТВ получилось снять сериал, влюбивший в себя огромное количество самых разных зрителей», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Новый сезон снова строится вокруг дела с прошлым следом: исчезновение коллеги выводит Брагина на цепочку старых преступлений. Параллельно развивается личная линия Шибанова. Формула знакомая, но рабочая.

«Первый отдел» не идеален, но стал примером того, как стабильность и ритм иногда важнее экспериментов. Для НТВ это уже не просто сериал, а надёжный бренд. И именно так рождаются главные эфирные хиты.