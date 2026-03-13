Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще

Еще до начала съемок «Рыцаря Семи Королевств» я скептически относилась к этой истории. В мире, где есть драконы, магия и древнее зло, как можно смотреть за рыцарем-неудачником и его оруженосцем? Если бы это был отдельный проект, то без вопросов, но «Игра престолов» задрала высокую планку для этой франшизы.

Поэтому смотреть по серии раз в неделю я не стала и дождалась выхода всех шести эпизодов. Мне хватило одного вечера, чтобы просмотреть сериал, и скажу вам сразу — оно того стоит!

Сюжет сериала «Рыцарь Семи Королевств»

История «Рыцаря Семи Королевств» начинается с Дункана, который направляется на рыцарский турнир. Сам он величает себя рыцарем, но из имущества у него — только три лошади.

Таких Джордж Мартин называет межевыми рыцарями — с честью, но без куска земли и гроша за душой. Впрочем, в первом сезоне даже не раскрыли, является ли Дунк настоящим рыцарем по всем правилам.

По воле случая он сталкивается с смышленым парнишкой Эггом, которого принимает за конюха в таверне. Эта парочка все-таки попадает на турнир, в ходе которого Дунк и выясняет правду о мальчишке.

Сериал рассказывает не только о Дунке и Эгге, но и о ситуации в Семи Королевствах после исчезновения всех драконов. От Таргариенов осталась только фамилия, и права на трон стало удерживать сложнее. Так что и политические интриги тут имеются, просто в меньшем количестве.

Первая серия — а что вообще происходит?

Честно признаюсь, во время просмотра первой серии я хотела выключить ее несколько раз. Уже в первые минуты кадре показали, как Дункан испражняется под деревом, и к такому я была не готова.

По привычке я ожидала от спин-оффа «Игры престолов» золота, звона мечей, пламени драконов, но мои ожидания не сбылись. Простофиля в грязной одежде, скитающийся по миру и спящий под деревом — вот что я получила.

Почему мне все-таки понравилось?

Но по ходу сериала я прониклась этой простой атмосферой. Обратила внимание на то, как жили обычные люди, пока короли делили Железный трон. Прочувствовала этот быт, эту тоску рыцарей по приключениям и схваткам, которую они пытались утолить в турнирах.

Прониклась и Эггом, которому в будущем предстоит вершить великие дела. Но сейчас он — обычный мальчик, который ничего не смыслит в политике и еще не растерял свою человечность. Он просто хочет служить человеку, которого считает достойным звания рыцаря.

Да, здесь нет драконов, не показывают Железный трон и не сжигают белых ходоков. Зато сериал отлично передает чувства человека, который впервые выходит на поле боя и не может удержать подступающую тошноту. Человека, который не имеет титулов и замков, но знает, что такое честь.

Подвожу итог

Пусть после великолепия «Игры престолов» и «Дома дракона» этот сериал сначала покажется скучным, не бросайте. Посмотрите и другую сторону — жизнь обычных людей, которых не заботит, какой династии принадлежит трон.

И попробуйте посмотреть на Таргариенов вблизи, без роскошных костюмов и интриг. Не все из них рождались безумцами, но многие становились такими в замках, полных лжи и предательства.

И Эгг в этом безумии — лучик света и детской наивности. Да, в будущем он станет королем, но сейчас он просто оруженосец, который идет с сиром Дунканом по дороге в никуда.