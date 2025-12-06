Фильм Нолана только на втором месте: зрители выбрали 6 самых ожидаемых проектов 2026 года — знаете, какой топ-1?

Кинотеатры ещё не успели переварить финалы 2025-го, а сеть Alamo Drafthouse уже спросила у своих зрителей, что они больше всего ждут в 2026 году. Почти 14 тысяч человек выбрали десятку главных премьер, а мы вытащили из этого списка шесть проектов, которые действительно будут формировать киноповестку следующего года.

От политического кошмара в ядерной Америке до возвращения Пола Атрейдеса — смотреть придётся всё.

«Дюна: Часть третья» (2026)

Главный фаворит зрителей Alamo — без сюрпризов. После двух частей Дени Вильнёв превратил «Дюну» из «неснимаемого романа» в редкий случай масштабного блокбастера с характером и авторской рукой. Третья часть, основанная на «Мессии», переносит действие на двенадцать лет вперёд: Пол уже не пророк в пустыне, а правитель, который расплачивается за собственный миф.

Возвращаются Тимоти Шаламе, Зендая, Флоренс Пью, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон и Аня Тейлор-Джой. Вильнёв, по сути, экранизирует не приключенческую фантастику, а трагедию о человеке, которого сделали богом и оставили разбираться с последствиями. Неудивительно, что именно эта премьера обошла всех — от супергероев до «Звёздных войн».

«Одиссея» (2026)

Кристофер Нолан идёт туда, куда обычно ходят лишь филологи: экранизация Гомера. После «Оппенгеймера» он взялся за «Одиссею» и поставил в центр Мэтта Дэймона в роли хитроумного Одиссея. Это его первый фильм, полностью снятый на 70-миллиметровую плёнку IMAX, так что нас ждёт не просто блокбастер, а настоящий киноаттракцион в старом смысле слова.

Интрига проста: Нолан никогда не рассказывает истории прямо. Значит, великий греческий эпос, структура пути героя, тема памяти и мифа — всё это, скорее всего, превратится в замысловатую конструкцию о том, как цивилизация вообще рассказывает сама себе свои легенды.

«Мстители: Судный день» (2026)

Marvel давно нуждалась в перезагрузке нервной системы — и этот фильм выглядит как попытка сделать именно это. Новый командный блокбастер собирает звёзд разных поколений и сталкивает их с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего. Это уже не просто очередной злодей, а фигура, способная переопределить всю архитектуру киновселенной.

Для студии это экзамен: либо это возвращение к ощущению события уровня первых «Мстителей», либо окончательное превращение франшизы в конвейер. Судя по тому, как зрители поставили фильм в топ-3 ожиданий, кредит доверия ещё огромный.

«Человек-паук: Новый день» (2026)

Ещё один супергеройский пункт в списке Alamo — сольный фильм про Человека-паука, который должен перезапустить персонажа после мультивселенских экспериментов последних лет. Название прозрачно намекает: это попытка начать с чистого листа, вернуть Пауку понятные ставки и человеческий масштаб.

Если Marvel удастся снова сделать историю про обычного парня, который случайно оказался между небоскрёбами и катастрофой, «Новый день» может стать тем редким супергеройским фильмом, где зритель сопереживает не только костюму, но и человеку внутри.

«Вервольф» (2026)

Роберт Эггерс идёт по прямой дорожке от хоррор-артхауса к собственному пантеону монстров. После «Носферату» режиссёр берётся за оборотня и снова стягивает свою фирменную труппу: Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо, Ральф Айнесон.

Ждать классического хоррора в духе студийных ремейков не стоит. Эггерс умеет превращать жанр в этнографический кошмар: свет свечей, влажный лес, старые суеверия, которые вдруг оказываются страшнее любого CGI. Судя по интересу зрителей, именно такого «монстра» от него и ждут.

«Мандалорец и Грогу» (2026)

«Звёздные войны» давно живут не в кино, а на стриминге — и фильм про Мандалорца с Грогу выглядит как эксперимент по обратному переносу. Педро Паскаль и его зелёный напарник, привыкшие к формату «приключение недели», выходят на большой экран всего за месяц до нового фильма DC.

Это шанс для Lucasfilm доказать, что вселенная ещё может рождать события, а не только бесконечные ответвления. Если сработает, именно этот дуэт может стать новым лицом киношных «Звёздных войн» на ближайшие годы.

