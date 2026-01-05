Пересмотрели и перечитали «Гарри Поттера» по 100 раз? Тогда ответьте на эти 5 вопросов — где это было, в фильме или книге?

Это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Вы уверены, что знаете мир «Гарри Поттера» вдоль и поперёк — не только по фильмам, но и по книгам? Что отличите авторскую выдумку Джоан Роулинг от сценарных сокращений, а каноничную сцену — от чисто киношного изобретения? Этот тест как раз для таких смелых.

Вселенная Гарри Поттер давно живёт в двух реальностях. В книгах она куда мрачнее, жёстче и многословнее: там больше политических намёков, бытовых деталей и неудобных вопросов. В фильмах — больше зрелища, визуальных решений и компромиссов ради темпа и хронометража. Иногда кино удивительно точно следует первоисточнику, а иногда идёт своим путём, выбрасывая целые сюжетные линии, меняя характеры и переписывая акценты.

В результате даже преданные фанаты часто путаются. Был ли этот диалог у Роулинг или его придумали сценаристы? Эта сцена — канон или красивая, но вольная экранизация? А может, момент существовал и в книге, и в фильме, но выглядел совершенно по-разному?

В этом тесте вам предстоит разобраться именно с этим. Перед вами — события, реплики и сюжетные ходы из мира волшебников. Ваша задача простая только на первый взгляд: определить, где это было — в книге, в фильме или и там и там. Без подсказок, без гугла и без маховика времени.

Проверьте свою память, внимание к деталям и истинную степень поттеромании. Этот тест быстро покажет, кто вы — зритель, читатель или тот самый редкий случай, когда магия работает на всех уровнях.

