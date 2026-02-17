Перенос на месяц и 12 эпизодов: наконец стало известно, когда выйдет 2 сезон «Черного солнца» с Чурсиным на KION и НТВ

«Черное солнце» наконец получило точную дату возвращения. Детектив, который зрители ждали еще в феврале, выйдет 1 марта на KION.

Пауза оказалась длиннее обещаний, зато теперь есть конкретика: 12 новых эпизодов и последующий показ на НТВ. Для жанра, где интрига держится на ритме, это важная новость.

Дело утопленников и старые связи

История стартует с мрачной находки в Финском заливе. Рыбаки поднимают из воды неопознанный труп, и следователь Игорь Жук берется за дело. Быстро становится ясно, что жертва не одна.

Параллельно капитан Чагин признается в другом убийстве. Ситуация усложняется тем, что Чагин — бывший напарник Жука. Расследование превращается в проверку личного доверия.

Максим Стоянов напоминает, что его герой в финале первого сезона ушел из полиции и попытался начать новую жизнь без вредных привычек. Одно событие возвращает его в опасную игру.

Герои меняются

Создатели делают ставку на драматургию. Юрий Чурсин говорит, что Жук в новом сезоне переосмысливает себя и даже решается на признание в любви — поступок для него нетипичный. Этот шаг влияет на все дальнейшие решения.

Снимали продолжение в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодарском крае. Режиссером стал Евгений Милых. В кадре снова появятся Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова.

Детективы редко живут дольше одного удачного сезона. «Черное солнце» идет дальше и повышает ставки. Осталось понять, выдержат ли герои собственные решения. 1 марта ответов станет больше.