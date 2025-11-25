Меню
Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы»

25 ноября 2025 10:00
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975)

В СССР миллионы зрителей верили своим глазам, а зря.

Скоро Новый 2026 год, а это значит, что тысячи семей вновь сядут у экранов, чтобы пересмотреть полюбившуюся классику. И, конечно, на первом месте среди новогодних фильмов у россиян остается «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Уже почти полвека этот шедевр не теряет своей популярности, а многие из нас могут цитировать героев наизусть. Но задумывались ли вы, как проходили съемки этой культовой ленты? Давайте заглянем за кулисы.

Съемки фильма начались в конце февраля и шли до марта. Как бы странно это ни звучало, но снега в этот период уже почти не осталось. Для картины, где главный герой гуляет по заснеженным улицам Ленинграда, это была настоящая проблема. Что делать? Снимать новогодний фильм без снега — немыслимо!

Решение нашли довольно необычное. Немного настоящего снега все же удалось раздобыть в аэропорту Пулково, где он еще лежал в достаточных количествах. Но этого явно не хватало. Тогда на помощь пришли смекалка и фантазия. Чтобы создать иллюзию зимней сказки, кусты и деревья украсили… пеной для бритья. А роль падающего снега взяли на себя нарезанная бумага и пенопласт. Такое волшебство в кадре — результат кропотливой работы съемочной группы.

И хотя сегодня такие методы могут показаться наивными, в 1976 году они произвели настоящий эффект. Зрители верили в новогодний антураж, не подозревая, что за ним скрываются тонны пены и папье-маше. Ведь главное — это атмосфера тепла и волшебства, которую удалось создать режиссеру Эльдару Рязанову и его команде.

Писали о том, что даже сейчас можно зайти в дом к Лукашину и Шевелевой: раскрываем места съемок шедевра Рязанова «Ирония судьбы». А еще есть интересный тест: «Ирония судьбы» или «Бриллиантовая рука»? Отгадайте, из какого фильма эти легендарные цитаты.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
