3 мультфильма, которые можно посмотреть всей семьей перед Пасхой: вряд ли видели хоть один из них

2 апреля 2026 08:27
Кадры из мультфильмов «Принц Египта», «Хранители снов», фильма «Собака, которая спасла Пасху»

Правильные проекты могут сформировать особое настроение перед праздником. 

Пасха уже не за горами и хочется почувствовать особую атмосферу праздника. В этом поможет, конечно, кино. Мы предлагаем вам три проекта, которые будут интересны даже детям, а не только взрослым.

«Принц Египта»

Это анимационный фильм, пересказывающий библейский сюжет об Исходе. Малыша Моисея, спасённого от гибели, вырастили как египетского принца и приёмного брата будущего фараона Рамзеса. Узнав о своём еврейском происхождении, он покидает Египет, получает от Бога задание освободить свой народ и вступает в конфликт с Рамзесом, что в итоге приводит к Исходу. Картина помогает объяснить детям смысл Пасхи через приключения и выборы главных героев. Это хороший повод заговорить с детьми о вере, сострадании и свободе.

«Хранители снов»

В центре сюжета — хранители детских чудес: Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная фея и Песочный человек. Эти персонажи давно связаны между собой и работают как единая команда, оберегающая сны детей, их мечты и веру в чудо. Их спокойной деятельности встает преграда, когда в мир людей вторгается Кромешник — тёмное существо, питающееся ненавистью к детскому воображению и стремящееся вытеснить светлые фантазии кошмарами.

В этот критический момент к хранителям примыкает Ледяной Джек — восемнадцатилетний герой, призванный сыграть решающую роль в противостоянии злу. Однако борьба оказывается сложнее, чем ожидалось: приспешники Кромешника похищают помощниц Зубной феи и скоплённые ею детские зубы, среди которых находились и зубы самого Джека. Из‑за этого он лишается памяти о своём прошлом. Лента полна фантазии и приключений. Она учит детей ценить дружбу и отвагу.

«Собака, которая спасла Пасху»

Теплая и весёлая история. Главный герой — бывший полицейский пёс по имени Зевс. Он противостоит неуклюжим преступникам и в итоге спасает праздник. Фильм прост по сюжету и понятен детям. Он показывает пример верности, смелости и заботы о других.

Фото: Кадры из мультфильмов «Принц Египта», «Хранители снов», фильма «Собака, которая спасла Пасху»
Камилла Булгакова
