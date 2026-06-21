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Папа-Котя добавляет в тесто для оладий секретный ингредиент: попробуйте и вы повторить этот рецепт дома

21 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Три кота»

Получаются пышная и необычная выпечка.

Признайтесь, после просмотра «Трех котов» иногда хочется попробовать блюда, которые готовят герои мультсериала. На этот раз создатели проекта раскрыли рецепт любимого семейного завтрака от Папы-Коти — пышных оладий с зеленью.

Рецепт оказался максимально простым, а все ингредиенты легко найти в любом магазине.

Что понадобится

Для приготовления оладий с зеленью потребуется:

  • кефир — 250 мл;
  • яйцо — 1 штука;
  • мука — 180–200 г;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • соль — по вкусу;
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — небольшой пучок;
  • растительное масло для жарки.

Как приготовить

Сначала в глубокой миске смешайте кефир, яйцо и соль.

Затем добавьте муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густым, как для классических оладий.

После этого мелко нарежьте зелень и вмешайте ее в тесто. Можно использовать только один вид зелени или сделать смесь из укропа, петрушки и зеленого лука.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки.

Почему стоит попробовать

Главный плюс этого рецепта — простота. На приготовление уйдет совсем немного времени, а результат получится сытным и ароматным.

Кроме того, такие оладьи легко сделать еще интереснее: например, добавить немного сыра или любимых специй. Поэтому рецепт от Папы-кота вполне может стать отличным вариантом для семейного завтрака на выходных.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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