Папа-Котя добавляет в тесто для оладий секретный ингредиент: попробуйте и вы повторить этот рецепт дома

Признайтесь, после просмотра «Трех котов» иногда хочется попробовать блюда, которые готовят герои мультсериала. На этот раз создатели проекта раскрыли рецепт любимого семейного завтрака от Папы-Коти — пышных оладий с зеленью.
Рецепт оказался максимально простым, а все ингредиенты легко найти в любом магазине.
Что понадобится
Для приготовления оладий с зеленью потребуется:
- кефир — 250 мл;
- яйцо — 1 штука;
- мука — 180–200 г;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- соль — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — небольшой пучок;
- растительное масло для жарки.
Как приготовить
Сначала в глубокой миске смешайте кефир, яйцо и соль.
Затем добавьте муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густым, как для классических оладий.
После этого мелко нарежьте зелень и вмешайте ее в тесто. Можно использовать только один вид зелени или сделать смесь из укропа, петрушки и зеленого лука.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки.
Почему стоит попробовать
Главный плюс этого рецепта — простота. На приготовление уйдет совсем немного времени, а результат получится сытным и ароматным.
Кроме того, такие оладьи легко сделать еще интереснее: например, добавить немного сыра или любимых специй. Поэтому рецепт от Папы-кота вполне может стать отличным вариантом для семейного завтрака на выходных.