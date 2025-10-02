Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит

Ехать в Испанию или Китай не пришлось.

Съёмки легендарных «Офицеров» стартовали в символический день — 8 мая 1970 года, накануне празднования Победы. А вот на большие экраны картина вышла лишь год спустя, в июле 1971-го.

Сегодня фильму уже перевалило за полвека, но он по-прежнему не сходит с телеэкранов. Его показ к 23 февраля и другим военным памятным датам стал для многих доброй традицией.

Зрители с интересом разглядывают кадры, где действие переносится из советских просторов в Испанию и Китай. Правда, для этого съёмочной группе даже не пришлось покидать Москву.

Где снимали «Офицеров»

Создатели «Офицеров» проявили настоящую изобретательность при выборе локаций. Основные сцены сняли на улицах Москвы — от встречи у дома со львами до эпизодов в зоопарке. Кабинет генерала Варравы пришлось организовывать в стенах МГУ, ведь Министерство обороны отказалось пускать киногруппу.

Для испанских сцен нашли неожиданное решение — Теплые торговые ряды на Никольской. А чтобы воссоздать Китай, съемочная группа отправилась на подмосковное Озернинское водохранилище. Осенняя вода была ледяной, и азиатских актёров массовки из числа местных дипломатов и студентов буквально заводили в озеро силой.

Эпизоды с басмачами снимали в туркменских песках под Ашхабадом, а севастопольские улочки стали фоном для первой влюблённости юного героя. Знаменитый прыжок с цветами снимали на железной дороге под Инкерманом — хотя трюк выполнил каскадёр, Василий Лановой лично бегал по вагонам.

Памятники героям фильма «Офицеры»

Никто из создателей «Офицеров» не ожидал, что картина станет народной легендой. Даже звёздный актёрский состав сомневался в успехе. Но вопреки прогнозам, фильм покорил миллионы зрителей.

Интересно, что популярность ленты почти не отразилась на съёмочных локациях. Лишь знаменитый дом со львами изредка показывают на обзорных экскурсиях. Зато память героев увековечили в неожиданных местах.

Памятники персонажам теперь встречают гостей у здания Министерства обороны, в его Главном управлении кадров и даже возле суворовского училища в Екатеринбурге — там, где во время съёмок не было отснято ни единого кадра.

