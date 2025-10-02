Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит

Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит

2 октября 2025 14:44
Кадр из фильма «Офицеры»

Ехать в Испанию или Китай не пришлось.

Съёмки легендарных «Офицеров» стартовали в символический день — 8 мая 1970 года, накануне празднования Победы. А вот на большие экраны картина вышла лишь год спустя, в июле 1971-го.

Сегодня фильму уже перевалило за полвека, но он по-прежнему не сходит с телеэкранов. Его показ к 23 февраля и другим военным памятным датам стал для многих доброй традицией.

Зрители с интересом разглядывают кадры, где действие переносится из советских просторов в Испанию и Китай. Правда, для этого съёмочной группе даже не пришлось покидать Москву.

Где снимали «Офицеров»

Создатели «Офицеров» проявили настоящую изобретательность при выборе локаций. Основные сцены сняли на улицах Москвы — от встречи у дома со львами до эпизодов в зоопарке. Кабинет генерала Варравы пришлось организовывать в стенах МГУ, ведь Министерство обороны отказалось пускать киногруппу.

Кадр из фильма «Офицеры»

Для испанских сцен нашли неожиданное решение — Теплые торговые ряды на Никольской. А чтобы воссоздать Китай, съемочная группа отправилась на подмосковное Озернинское водохранилище. Осенняя вода была ледяной, и азиатских актёров массовки из числа местных дипломатов и студентов буквально заводили в озеро силой.

Эпизоды с басмачами снимали в туркменских песках под Ашхабадом, а севастопольские улочки стали фоном для первой влюблённости юного героя. Знаменитый прыжок с цветами снимали на железной дороге под Инкерманом — хотя трюк выполнил каскадёр, Василий Лановой лично бегал по вагонам.

Кадр из фильма «Офицеры»

Памятники героям фильма «Офицеры»

Никто из создателей «Офицеров» не ожидал, что картина станет народной легендой. Даже звёздный актёрский состав сомневался в успехе. Но вопреки прогнозам, фильм покорил миллионы зрителей.

Интересно, что популярность ленты почти не отразилась на съёмочных локациях. Лишь знаменитый дом со львами изредка показывают на обзорных экскурсиях. Зато память героев увековечили в неожиданных местах.

Памятники персонажам теперь встречают гостей у здания Министерства обороны, в его Главном управлении кадров и даже возле суворовского училища в Екатеринбурге — там, где во время съёмок не было отснято ни единого кадра.

Ранее портал «Киноафиша» писал, о чем на самом деле фильм «Офицеры».

Фото: Кадры из фильма «Офицеры» (1971)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья 40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья Читать дальше 4 октября 2025
Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР Читать дальше 3 октября 2025
Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Читать дальше 3 октября 2025
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово Читать дальше 2 октября 2025
Солнце, лучи и надпись «Миша»: что означала татуировка капитана милиции Михаила Ивановича в «Бриллиантовой руке» Солнце, лучи и надпись «Миша»: что означала татуировка капитана милиции Михаила Ивановича в «Бриллиантовой руке» Читать дальше 30 сентября 2025
Сердечко, птичка, смайлик — это не шифр, а название советского хита в эмодзи: попробуйте угадать все 6 (тест) Сердечко, птичка, смайлик — это не шифр, а название советского хита в эмодзи: попробуйте угадать все 6 (тест) Читать дальше 30 сентября 2025
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки Читать дальше 4 октября 2025
Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча Читать дальше 4 октября 2025
Киллиан Мерфи впервые рассказал о своей роли в сиквеле «28 дней спустя»: «Думаю, я нечто большее» Киллиан Мерфи впервые рассказал о своей роли в сиквеле «28 дней спустя»: «Думаю, я нечто большее» Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше