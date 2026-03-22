Откуда в «Домовенке Кузе 2» взялся Воланд: «Какой костюм у Кощея, закачаешься»

В кинотеатрах стартовала картина «Домовенок Кузя 2» — сиквел о похождениях известного советского персонажа в современной Москве, который спродюсировали братья Андреасян.

В 2024 году лохматый домовой переехал из хрущевской квартиры в столичную новостройку, а теперь его приключения привели в царство Кощея Бессмертного.

И именно с образом этого злодея связаны самые любопытные отзывы о премьере.

Сюжет

В продолжении Кузя по-прежнему беззаботно обитает вместе с Наташей и её родными, а Баба-яга, оставив былые проделки, переехала жить к людям и теперь старается делать добрые дела. Спокойное течение жизни нарушается с появлением в доме неожиданной визитёрши — домовёнка Тихони, в чьи обязанности входит хранение магической иглы, на которую открыл охоту могущественный Кощей.

Теперь героям снова предстоит сплотиться, чтобы оградить мир от нависшей угрозы и сохранить сказки такими же полными света и волшебства.

Кощей Бессмертный

Появление Кощея на отечественных экранах — явление не новое. Достаточно вспомнить советские работы Георгия Милляра.

Однако Иван Охлобыстин, исполнивший роль Бессмертного в этот раз, предстал в неожиданном амплуа — рецензенты уже проводят параллели между его костюмом и обликом Воланда из «Мастера и Маргариты».