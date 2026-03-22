Откуда в «Домовенке Кузе 2» взялся Воланд: «Какой костюм у Кощея, закачаешься»

22 марта 2026 17:09
Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»

У Ивана Охлобыстина получился необычный злодей.

В кинотеатрах стартовала картина «Домовенок Кузя 2» — сиквел о похождениях известного советского персонажа в современной Москве, который спродюсировали братья Андреасян.

В 2024 году лохматый домовой переехал из хрущевской квартиры в столичную новостройку, а теперь его приключения привели в царство Кощея Бессмертного.

И именно с образом этого злодея связаны самые любопытные отзывы о премьере.

Сюжет

В продолжении Кузя по-прежнему беззаботно обитает вместе с Наташей и её родными, а Баба-яга, оставив былые проделки, переехала жить к людям и теперь старается делать добрые дела. Спокойное течение жизни нарушается с появлением в доме неожиданной визитёрши — домовёнка Тихони, в чьи обязанности входит хранение магической иглы, на которую открыл охоту могущественный Кощей.

Теперь героям снова предстоит сплотиться, чтобы оградить мир от нависшей угрозы и сохранить сказки такими же полными света и волшебства.

Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»

Кощей Бессмертный

Появление Кощея на отечественных экранах — явление не новое. Достаточно вспомнить советские работы Георгия Милляра.

Однако Иван Охлобыстин, исполнивший роль Бессмертного в этот раз, предстал в неожиданном амплуа — рецензенты уже проводят параллели между его костюмом и обликом Воланда из «Мастера и Маргариты».

«Модный и зловещий одновременно», «Какой костюм у Кощея, закачаешься, величественный и готический, будто Воланд в Москве», — пишут в Сети.

Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»
Фото: Кадры из фильма «Домовенок Кузя 2» (2026)
Светлана Левкина

«В это сложно поверить»: сколько лет было Даниле Багрову? «В это сложно поверить»: сколько лет было Даниле Багрову? Читать дальше 22 марта 2026
Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Читать дальше 23 марта 2026
«Колесников мелко плавает»: от этого сериала НТВ ждали уровень «Первого отдела» — но он и рядом не стоял «Колесников мелко плавает»: от этого сериала НТВ ждали уровень «Первого отдела» — но он и рядом не стоял Читать дальше 23 марта 2026
Не только в сериале «Чикатило»: есть еще 3 города со страшными тайнами из детективных триллеров — у одного из проектов рейтинг аж 8.2 Не только в сериале «Чикатило»: есть еще 3 города со страшными тайнами из детективных триллеров — у одного из проектов рейтинг аж 8.2 Читать дальше 23 марта 2026
С ума сведет больше Брагина: в этом сериале Иван Колесников просто влюбляет — не оторваться ни на миг С ума сведет больше Брагина: в этом сериале Иван Колесников просто влюбляет — не оторваться ни на миг Читать дальше 23 марта 2026
Все с ума сходят по Спасской, но есть роль круче: эту актрису люблю в другом сериале — никакого «мрачняка», а только любовь Все с ума сходят по Спасской, но есть роль круче: эту актрису люблю в другом сериале — никакого «мрачняка», а только любовь Читать дальше 23 марта 2026
Этот кулич на Пасху можно сделать даже за день до праздника: простой «монастырский» рецепт от звезды «Кавказской пленницы» Натальи Варлей Этот кулич на Пасху можно сделать даже за день до праздника: простой «монастырский» рецепт от звезды «Кавказской пленницы» Натальи Варлей Читать дальше 23 марта 2026
Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Читать дальше 23 марта 2026
«Беременна в 16» или Любава все же повзрослела? Высчитали, сколько лет богатырям и их женам в мультиках «Беременна в 16» или Любава все же повзрослела? Высчитали, сколько лет богатырям и их женам в мультиках Читать дальше 23 марта 2026
