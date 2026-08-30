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Киноафиша Статьи «Откровенное фуфло»: угадайте 5 советских фильмов по самым злым отзывам хейтеров (тест)

«Откровенное фуфло»: угадайте 5 советских фильмов по самым злым отзывам хейтеров (тест)

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Придётся ориентироваться на критику.

Советские фильмы стали классикой, но даже у самых известных картин находились зрители, которых они раздражали, разочаровывали или попросту оставляли равнодушными. В своё время некоторые ленты получали довольно резкие отзывы, а отдельные картины и вовсе попадали в списки наименее любимых у публики.

А сможете ли вы узнать знакомый фильм по недовольным отзывам? В этом тесте вам предстоит прочитать претензию зрителей и догадаться, о какой советской картине идёт речь.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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